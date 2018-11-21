وطن النهار

دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مجلس الوزراء الى التريث في اتخاذ قراراته ازاء المكاتب الهندسية والشركات ذات العلاقة بتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدا دعمه لانتظار نتائج لجان التحقيق في مسببات الأزمة التي تسببت بها أمطار الخير على البلاد خلال الفترة الماضية.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي انه يدعو أيضا الى أن تكون لجان التحقيق المشكلة محايدة ومن المهندسين المتخصصين وأصحاب الخبرة في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، لافتا الى أن تسييس الموضوع سيكون له عواقب لا تحمد عقباه على مصداقية التعامل الحكومي مع القطاع الخاص الذي تنظر له الدولة على أنه شريك استراتيجي في بناء وتنفيذ مشاريع التنمية العملاقة.

وذكر الاتحاد في بيانه، أن الاسراع الحكومي في اتخاذ قرارات حكومية بايقاف التعامل مع مكاتب هندسية وشركات مقاولات كويتية تنفذ مشاريع عملاقة سيؤثر سلبا على سير تنفيذ هذه المشاريع وسيوقع الحكومة تحت المساءلة القانونية ويوقع أضراراً جسيمة على المال العام والخاص، لافتاً الى أن التحقيق يجب أن يشمل أسباب تطاير الحصى وأسباب غرق الانفاق والطرق والمناطق السكنية وجميع العيوب التي كشفها المطر بالبنية التحتية المنفذة.

وجاء في بيان الاتحاد اننا كمهنيين حريصون على مصلحة الكويت، وسبق أن نبهنا الى أن من العيوب ان جميع اعمال الصيانة تتم من خلال اشراف مهندسي الجهات الحكومية بدون وجود مكاتب هندسية او دور استشارية كويتية متخصصة بالاشراف على اعمال الصيانة في حين أنه من المفترض ان يكون دور جهاز الحكومة الهندسي مراقبة الاستشاريين المحليين. وشدد الاتحاد على أنه لا مانع في محاسبة من يثبت تقصيرهم وإدانتهم لعدم الالتزام بالشروط التعاقدية في المشاريع بدءا من التصميم وانتهاء بالتسليم والصيانة والتشغيل، مضيفاً «أننا نحذر من وجود متمصلحين يشكلون نواة لمن يريد احباط أي آمال تنموية ويترصد الأضرار بقطاع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية التي تصمم وتنفذ مشاريع مليارية ليس في الكويت فقط بل وفي دول المنطقة وحول العالم».

