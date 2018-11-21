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«الصحة»: قريباً حل مشكلة الازدحام في مراكز التأمين

شايع النبهان
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الأربعاء 21 نوفمبر 2018

افترش وافدون الارض امام مبنى التأمين الصحي بمنطقة الجابرية من الساعة 10 مساء وحتى وقت العمل في المركز الساعة الثامنة صباحاً، وذلك تفاديا للازدحام الشديد الذي يشهده المركز طوال الاسابيع التي مضت دون حل حيث حملت وزارة الصحة المسؤولية كاملة على الشركة المتعاقد معها معلنة عن اقامة الوزارة اليوم مؤتمراً صحافياً في تمام الساعة 12 ظهرا. وحمَّل وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات القانونية محمد السبيعنيات شركة الخدمات بأنها هي المسؤولة عن الاوضاع التي تحدث في مراكز الضمان الصحي للمقيمين وبموجب العقد المبرم بين الوزارة والشركة الذي يتضمن توفير العدد الكافي من الموظفين لتقديم الخدمة لهم. وأكد السبيعنيات ورود ملاحظات عدة على الجهات الرقابية في الدولة، مبينا ان انتهاء العقد مع الشركة في 28/1/2019 لذلك قامت الوزارة بطرح مزايدة بين الشركات، مؤكداً ان الوزارة لا تألو جهداً في توفير هذه الخدمة بالشكل اللائق، مؤكداً وجود حل قريب لهذه المشكلة.


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