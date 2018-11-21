loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«فنية البلدي» وافقت على الألواح الشمسية في الوزارات

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 21 نوفمبر 2018

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم بشأن تعديل نظام البناء بالزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بوضع خلايا الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها، كما وافقت اللجنة مع الرأي الفني بشأن طلب شركة المرافق العمومية «اضافة الأنشطة التجارية للمحلات» و«اقامة الفعاليات والمعارض والاحتفالات» بساحة الصفاة بالقطعة العاشرة التجارية بمنطقة القبلة. وأجلت اللجنة برئاسة العضو عبد العزيز المعجل النظر في الطلب المقدم من شركة تمدين لمراكز التسوق، وشركة السينما الكويتية الوطنية بشأن تطوير مواقع دور السينما، فيما أحالت اللجنة الاقتراح بشأن دراسة امكانية زيادة نسبة البناء بنسبة البناء بالاضافة الى وضع الاشتراطات المناسبة لتصميم منازل ذوي الاحتياجات الخاصة الى الجهاز التنفيذي. وأبدت اللجنة عدم موافقتها على الاقتراح المقدم بشأن انشاء دور للحضانة بالجمعيات التعاونية، وأبدت اللجنة عدم اختصاصها في المقترح المقدم بشأن تعديل لائحة الاغذية باضافة بند حول أحقية مفتش البلدية بالدخول في المدارس الحكومية والأهلية.
وأحالت اللجنة للجهاز التنفيذي الطلب المقدم من أهالي القطعة «10» في منطقة خيطان الشمالي بشأن تثمين القطعة مع ارفاق تقرير مفصل عن الطلب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة