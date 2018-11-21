وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم بشأن تعديل نظام البناء بالزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بوضع خلايا الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها، كما وافقت اللجنة مع الرأي الفني بشأن طلب شركة المرافق العمومية «اضافة الأنشطة التجارية للمحلات» و«اقامة الفعاليات والمعارض والاحتفالات» بساحة الصفاة بالقطعة العاشرة التجارية بمنطقة القبلة. وأجلت اللجنة برئاسة العضو عبد العزيز المعجل النظر في الطلب المقدم من شركة تمدين لمراكز التسوق، وشركة السينما الكويتية الوطنية بشأن تطوير مواقع دور السينما، فيما أحالت اللجنة الاقتراح بشأن دراسة امكانية زيادة نسبة البناء بنسبة البناء بالاضافة الى وضع الاشتراطات المناسبة لتصميم منازل ذوي الاحتياجات الخاصة الى الجهاز التنفيذي. وأبدت اللجنة عدم موافقتها على الاقتراح المقدم بشأن انشاء دور للحضانة بالجمعيات التعاونية، وأبدت اللجنة عدم اختصاصها في المقترح المقدم بشأن تعديل لائحة الاغذية باضافة بند حول أحقية مفتش البلدية بالدخول في المدارس الحكومية والأهلية.

وأحالت اللجنة للجهاز التنفيذي الطلب المقدم من أهالي القطعة «10» في منطقة خيطان الشمالي بشأن تثمين القطعة مع ارفاق تقرير مفصل عن الطلب.