وطن النهار

برعاية وحضور العميد المساعد للشؤون الطلابية د.نايف الشمري أقامت كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الملتقى الرابع لبرنامج رعاية الموهوبين بعنوان (قمتي في همتي) والذي انعقد يوم الاثنين الماضي في سكوير كلية العلوم الإدارية.

وفي بداية الملتقى حاورت الطالبة الموهوبة بفن التقديم والحوار نور القبندي الإعلامي المرموق في عالم الإذاعة والاعلام وخريج جامعة الكويت، مذيع ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في وزارة الاعلام الكويتية بالإضافة إلى كونه مدير تحرير صحيفة هاشتاقات الالكترونية حاليا، يوسف كاظم عباس وذلك ليشارك الجمهور الجامعي تجربته مع موهبته الإعلامية منذ بدايتها إلى حين تقلده عدة مناصب مشرفة لمجتمعه على المستويين المحلي والدولي.

