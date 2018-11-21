وطن النهار

انطلقت فعاليات الندوة الأولى من الملتقى الوقفي الخامس والعشرين الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف على مدى يومين برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تحت شعار «ربع قرن.. في خدمة الوقف»، وشملت الجلسة أربع محاضرات. المحاضرة الأولى جاءت بعنوان «ملف التنسيق الدولي»، وألقتها مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للاوقاف كواكب الملحم، حيث تتبع الادارة قطاع الإدارة والخدمات المساندة، والتي أكدت فيها أن التنسيق الدولي بين البلدان الإسلامية في مجال الوقف، وقالت فيها: منذ نشأتها، اهتمت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بإحياء سنة الوقف على الصعيدين المحلي والدولي. لقد طرحت الأمانة ضمن هذا الخط الاهتمام بالبعد الدولي للأوقاف من خلال تضمينه بشكل واضح وصريح في استراتيجيتها، حيث تبنت هذا التوجه وحددت له جملة من السياسات والأهداف وأدرجته ضمن نشاطاتها العامة. ويلاحظ المتتبع لتجربتها أن اهتمامها بالبعد الدولي للأوقاف قد تفاعل بشكل طبيعي مع الجهود التي قام بها البنك الإسلامي للتنمية والمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتكوّن في المحصلة توجها بارزا استطاع أن يجعل من إحياء سنة الوقف إحدى العلامات المميزة في التجربة الوقفية المعاصرة، واضطلعت فيه الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالدور المتقدم. وفي المحاضرة الثانية بعنوان «المصارف الوقفية بين الحاضر والمستقبل» والتي ألقتها لينة المطوع مدير إدارة الصناديق الوقفية، من قطاع المصارف الوقفية، استعرضت فيها عدداً من المصارف الوقفية الموجودة في الأمانة العامة للأوقاف وبعض مشاريعها التنموية مثل مركز الكويت للتوحد ومركز صدى التعليم ومشروع رعاية طالب العلم ومشروع الرعاية السكنية.

وأكدت المطوع أن «أمانة الأوقاف» سعت إلى استحداث صيغة تنظيمية عصرية تحقق الرؤية الإستراتيجية الرامية إلى النهوض بالوقف، وتفعيل دوره في دعم جهود التنمية، وخلصت الأمانة إلى صيغة «الصناديق الوقفية والمشاريع الوقفية». بدوره استعرض جاسم بوغيث مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية التابعة لقطاع الأمين العام أبرز ملامح الإجراءات القانونية لتوثيق الأوقاف ودورها في المحافظة عليه من الضياع. وبين بوغيث أن القانون الجديد الذي سيصدر قريبا يعطي الأمانة الحق في الحصول على تقرير دوري من الناظر على الوقف في حال كانت هذه الأوقاف لا تخضع نظارتها للأمانة بما يفيد بتصرفات الناظر في الوقف وإجراءات إدارته وبدورها قدمت سارة المطيري رئيس قسم المتابعة والدراسات بإدارة الاستثمار في قطاع تنمية الموارد والاستثمار محاضرة عن إدارة الأصول الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف خلال ربع قرن، مؤكدة حرص الأمانة العامة للأوقاف على الوفاء للواقفين من خلال استثمار الأصول الوقفية في استثمارات مُدرة ومُجدية في الأسواق المحلية والعالمية تتوافق مع الشريعة الإسلامية في سبيل تحقيق عوائد جيدة ومستمرة لصرفها على المصارف الوقفية وفق شروط الواقفين والتي تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته. وأضافت المطيري بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الأمانة خلال عملية استثمار الأصول الوقفية بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية وعوامل أخرى طرأت على البيئة الاستثمارية، فقد استطاعت بتوفيق من الله عز وجل تخطيها وتحقيق الموازنة في أداء المحفظة الاستثمارية من خلال توزيع استثمار الأصول الوقفية في مجالات استثمارية مختلفة مع التوسع في النطاق الجغرافي للاستفادة من التباين في العوائد وتوزيع المخاطر.

