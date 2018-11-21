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رفض الامتثال لرجال الأمن

اصطدام مركبة بدوريتين على «الخامس» والبحث عن قائدها

منصور السلطان
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الأربعاء 21 نوفمبر 2018

 ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن هروب مركبة رباعية من رجال دورية النجدة عقب اصطدامها عمدا بدوريتين على الدائري الخامس، إذ توضح الادارة انه تم ضبط المركبة وجارٍ العمل لضبط قائدها المتواري عن الأنظار.
وأضافت الادارة ان بلاغاً ورد من احدى الدوريات الامنية برفض قائد مركبة رباعية بيضاء اللون الوقوف والامتثال لرجال الامن مقابل منطقة الرميثية وأثناء محاولته الفرار من رجال الامن قام بالاصطدام العمد بدوريتين لشرطة النجدة اثناء ملاحقته.
واشارت إلى انه تم التعرف والعثور على المركبة التي ارتكبت الواقعة بأحد الاماكن في منطقة الاندلس، وعلى الفور توجهت دوريات نجدة الفروانية وقاموا بضبط المركبة وحجزها وجارٍ ضبط قائدها المتواري عن الأنظار.


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