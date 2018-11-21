وطن النهار

ألزمت المحكمة الادارية مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بمنح مواطن شهادة اثبات اعاقة مثبت به انه يعاني من «اعاقة بصرية متوسطة» طبقا لاحكام القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وحصوله على جميع المستحقات والمزايا المقررة لهم بموجبه.

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المعاق المحامي علي العلي مؤكدا انه تقدم بطلب قيده بالهيئة ضمن المعاقين اعاقة بصرية متوسطة ودائمة الا ان المدعى عليه رفض ذلك مما حدا به الى التظلم الى الهيئة المدعى عليها الا انه لم يتلق اي رد منها ثم اقام دعواه الماثلة والتي طالب فيها بالغاء القرار المطعون فيه فيما شمله من رفض قيد اسمه في كشوف المعاقين مع ما يترتب على ذلك والزامه بقيده في كشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بموجب القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوصفه معاقا إعاقة بصرية متوسطة ودائمة مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها تطمئن الى نتيجة التقرير الطب الشرعي التي خلص الى ان المدعي يعاني من اعاقة بصيرة متوسطة وذلك لفقدانه الابصار بعينه اليسرى وضعف ابصار عينه اليمنى مما قد يمنعه من الشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين.

