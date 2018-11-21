وطن النهار

اكد المتحدثون في الندوة الجماهيرية التي اقامتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» مساء اول من امس وحملت عنوان «غرق الكويت.. من المسؤول»، على ضرورة محاسبة المقصرين في أزمة الامطار التي مرت على البلاد في الايام القليلة الماضية سواء المسؤولين من قياديي الوزارات او الشركات المنفذة او المعتدين على الخدمات العامة من المواطنين والمقيمين.

واشاروا الى ان هناك مسؤولية سياسية وأدبية على الحكومة ومجلس الامة تحملها والتعامل مع معطيات الازمة بالاضافة الى المسؤولية الفنية والميدانية التي تتحملها الجهات المنفذة لمشاريع الدولة.

من جانبه، قال النائب السابق وعضو كتلة الوحدة الدستورية «كود» طاهر الفيلكاوي ان حصول كوارث طبيعية وسيول وخراب في الممتلكات العامة والخاصة امر قد يحصل في اي بقعة في العالم وهذا لا تتحمل مسؤوليته اي حكومة او جهة ولكن ما تلام عليه الحكومة هو مدى استعدادها لتلك الامور وعدم اصلاحها لعيوب واخطاء الماضي مشيرا الى ان الحكومة في الازمة التي مرت على البلاد في الايام القليلة الماضية وما سببته الامطار من تدمير وتعطيل لمجرى الحياة في البلاد قامت بعزل ذوي الشأن والمسؤولين عن التعامل مع الوضع بشكل سريع ليصبح الوضع اكثر شتات ويأتي اخرون ويتحملون مسؤوليات لم يكونوا هم القائمين عليها ما جعل وزارة الاشغال في تخبط بدل ان يتحملوا مسؤولياتهم ويحلوا المشكلة ومن بعد ذلك يحاسبون.

تنسيق ناجح

واوضح الفيلكاوي انه بالرغم من ان الامطار كان لها التأثير الكبير الذي لم يخف على اي احد الا ان الحكومة وبعض الجهات كان لها دور بارز في التعامل مع الازمة حيث تصرفت بشكل طارئ وسريع من خلال خطة طوارئ للتقليل من الخسائر وعدم تفاقم الوضع وقامت بتغطية اعلامية لا مثيل لها في العالم بالاضافة الى القرار السليم بتعطيل المدارس والمؤسسات الحكومة الامر الذي اعطى فرصة ومساحة اكبر للتعامل مع كميات الامطار الهائلة ومنع وقوع حوادث وكوارث كبيرة.

وتابع الفيلكاوي ان المشكلة لم تتوقف على الامطار والبنية التحتية انما تستمر بتداعيات اخرى منها ازمة الحصى المتطاير والتي تتكرر مع كل موسم امطار ولكنها هذه المرة بشكل اكبر وهي تعود من جديد بعد ما سمعنا منذ سنوات وعودا سابقة بالقضاء على ازمة الحصى والوقوف على اسبابها ولكن الازمة الاخيرة اثبتت لنا العكس ما يجعلنا بالفعل بحاجة الى محاسبة جادة للمسؤولين عن هذا الخلل.

وختم الفيلكاوي حديثة قائلا: ان كل المسؤوليات في البلد وفي جميع الوزارات والدوائر الحكومية والشركات المنفذة تحتاج الى وجود الامناء والمخلصين الذين يعملون بامانة ليتم انجاز اي مشروع او عمل في البلد بشكل صحيح.

توصيات سابقة

من جانبه، اكد عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي ان ما حصل من تخبط وفشل في تلافي ازمة الامطار كان بسبب عدم الاكتراث وعدم تطبيق التوصيات التي انبثقت من لجان التحقيق التي صدرت قبل فترة طويلة بشأن تطاير الحصى وازمة الامطار التي مرت على البلاد سابقا مشيرا الى العديد من التوصيات والمقترحات والقوانين التي صدرت سابقا من المجلس البلدي وورش العمل وغيرها.

وقال الخرافي مع الاسف اننا كشعب وحكومة ليس لدينا ثقافة عامة في مواجهة الكوارث ولم نعتبر من المشاكل السابقة ولم نستفد من اخطائنا ما جعلنا نفقد الجهوزية بالشكل المطلوب ونقع في الازمات لافتا الى ضرورة ان يتحمل الاهالي ايضا مسؤولية تثقيف انفسهم والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف واعداد منازلهم وممتلكاتهم لمثل هذه الظروف.

واشار الخرافي الى ان احد اسباب فشل الحكومة في مواجهة مثل تلك الازمات عدم وجود الرجل المناسب في المنصب المناسب والمحسوبية في التعيينات ما كان له الاثر السلبي الكبير في تحمل المسؤولية.

مشكلة صيانة

وبدوره، اكد امين عام كتلة الوحدة الدستورية دكتور حيدر بهبهاني ان كمية الامطار التي شهدتها البلاد في الايام القليلة الماضية كانت مفاجأة وبكميات كبيرة وغير متوقعة حتى في المقاييس الاوروبية ما جعلها عنصراً كارثياً خطيراً لا يستهان به ويحتاج الى امكانيات عالية للتعامل معه مشيرا الى البنية التحتية في الكويت تعتبر مميزة ومتفوقة على الكثير من الدول الخليجية منذ زمن لكن مشكلتها الحقيقية تكمن بالصيانة الدورية والتي تكاد تكون شبه منعدمة وضعيفة وغير منتظمة ما جعلها لا تستوعب الظروف الجوية وتتسبب في الكارثة التي حصلت.

وتابع بهبهاني: هناك مناهيل ومجار مغلقة وتالفة وكان من المفروض ان تتعامل معها الشركات التي ترتبط مع وزارة الاشغال بعقود صيانة دورية بملايين الدنانير وتنظفها قبل شهور من الموسم السنوي للامطار ولكن في الواقع اتضح ان هناك قصوراً واضحاً من هذه الناحية وهذا ما يجعلنا ننتظر ان تكون المحاسبة جدية تجاه تلك الجهات.

وأشاد بهبهاني بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية مع ازمة الامطار خلال الايام الماضية والتي جاءت من خلال تنسيق لحظي وانشاء خلية طوارئ للتعامل مع السيول والفيضان والحوادث وانقطاع الكهرباء وغيرها حيث برز دور العديد من الجهات مثل الجيش والشرطة والمطافي والدفاع المدني والصحة والبلدية والاشغال والكهرباء بالاضافة الى دور المتطوعين والفرق التطوعية التي اسهمت في انقاذ الكثير من العالقين في الامطار، لافتا الى ان ضرورة ان تكون هناك ادارة كوارث متكاملة ودائمة تجمع كل تلك الجهات الفعالة تلافيا لاي خطر مستقبلي.

وبشأن تطاير الحصى اوضح بهبهاني ان المادة اللاصقة هي من تتحكم في تماسك الاسفلت في الطرق ولها نسب معينة ومقاييس عالمية معتمدة وبحسب مناخ الدول ايضا واذا لم يكن التماسك في تلك المادة بشكل كافٍ فسيتفكك الاسفلت امام ابسط ظروف مناخية او غيرها ويتطاير الحصى في كل مكان ويتسبب في اتلاف المركبات، مشيرا بالملامة الى هيئة الطرق التي ربما لم تقوم بواجبها بشكل دقيق من خلال الاشراف على الشوارع ما يجعلها عرضة لتحمل المسؤولية والمساءلة القانونية شأنها شأن اي مسؤول في الدولة.

تعويض المتضررين

ومن جانبه، تحدث عضو الامانة العامة في «كود» المحامي عبدالله ضعيان مشاركا في الندوة قائلا: الكويت بلد الخير لن تغرق وما نراه يغرق هو الفساد الذي سينكشف ويحاسب مشيرا الى العديد من الجوانب القانونية التي يتساءل بشأنها المواطنون المتضررون مؤكدا ان الدستور كفل مبدأ التضامن الاجتماعي وتعويض المتضررين في مثل هذه الظروف وهي مسؤولية اجتماعية واخلاقية وقانونية.

واشار ضعيان ان ازمة الامطار جمعت بين الكثير من المسؤوليات حيث شملت المسؤولية المدنية والتأديبية والجنائية والادارية والتي تخص العديد من مؤسسات الدولة لافتا الى ان المتضررين من الامطار لا يصدق عليهم المسمى حتى تنطبق عليهم العديد من الشروط اهمها ألا يكونوا قد افتعلوا الضرر بحق انفسهم والذين بذلوا المستطاع في تلافي الخطر والتلف بالاضافة الى الاضرار مجهولة الفاعل وغيرها من الشروط بحيث تتحمل الدولة تعويضهم بعد التحقق من ذلك.

