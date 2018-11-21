آراء

تشهد الكويت كل عام في تلك الأوقات من السنة انطلاق فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب، ويأتي هذا المعرض كل عام وينتهي وكأن الكويت لم تسمع عنه فبمجرد زيارتكم لاجنحة المعرض في أرض المعارض في مشرف ورؤيتكم القاعات والاجنحة وصالات العرض فارغة تماما إلا من ندر من قليل من الرواد حتى تتأكد أننا لا نصلح إلا في الشعارات البراقة فقط. فمعرض دولي مهم كهذا كان من ضروريات إقامته عمل الدعاية الكافية له في الصحف والمجلات والشوارع وعلى الباصات وفي الطرق تماما كما نرى ونشاهد مثل هذه المعارض في دول مجاورة، فعند وصول أي مسافر الى دولة ما وتزامن وصوله مع معرض الكتاب لديهم نرى الدعاية في الشوارع ووسائل المواصلات والطرقات كما ترى أجنحة معارض الكتاب لديهم تزخر بالرواد والزائرين، كما ترى تعددا كبيرا في دور النشر وافساحاً في الرأي والرأي الآخر.

إن معرض الكتاب الذي يقام سنويا لدينا تحول الى ما يشبه الروتين السنوي فلا نجد تطويرا ولا تحديثا على فعالياته وكأن القائمين عليه وهم بالالاف لا يريدون سوى أداء الواجب وصرف مستحقاتهم.

إن معرض الكتاب بما يشهده من تضييق واستهال في المنع وبرغم مرور أربعين عاما على انطلاقه فانه لايزال لا يحظى بالاهتمام الكافي الذي يليق بالكويت ثقافيا ومعرفيا وابداعيا بل ويزيد من ذلك عدم الدعم الكافي على الانشطة والفعاليات، كما ما يعكر من صفوه سنويا هو الرقابة ومقص الرقيب الذي تزداد ضراوته وشراسته عاما بعد عام، فالعارفون والمتابعون لهذا المعرض منذ انطلاقه يشهدون ان بدايته على الاقل لثلاث دورات متتالية- لم يدخل في منظومته مفهوم الرقابة وأن الرقابة حينما عرفت طريقها إليه عرفتها على استحياء وخجل لكنها مع تقدم العمر كشفت عن وجهها من المنع والمصادرة والتفنن في أذية الكتاب وصاحبه ودور النشر أيضا.

لذا كثرت في الآونة الأخيرة الشكوى من دور النشر ليس من خلال التنظيم أو الخدمات فالشكوى من التعسف في منع الكتب وعدم تفهم طبيعة الإبداع والفكر.

إن المجلس الوطني بما يقوم على عاتقه من مهمة سامية وهي الثقافة والفن والابداع جدير بمؤسسات الدولة أن تهتم به وتدعمه سواء دعما حكوميا أو عبر الشركات والمؤسسات، فقد شهد المجلس الوطني وعبر سنوات قليلة سابقة بخلا في الانفاق على أنشطته وفعالياته التي تحولت نتيجة ذلك الى فعاليات تكاد تخلو تماما من روادها ومثقفيها وشبابنا على مختلف أعمارهم.

ان الدولة مطالبة برعاية شبابنا من الانحراف وذلك عبر دعم الجهات الثقافية في الكويت والتي تتمثل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وذلك حتى يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

