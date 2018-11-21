آراء

يقال إن الالحاد بدأ ينتشر في البلاد العربية، ولا نعلم عن مدى دقة النسب الحقيقية، ان كانت هناك نسب في الأصل، أو هي مجرد ملاحظات مشاهدة من البعض. وللالحاد أسباب، منها-كما لاحظتها- عدم فهم الكتاب والسنة، فهما دقيقا عميقا، وفهم الأدلة الواردة فيه، وعلى الأخص الدليل العقلي الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة، لا الوهم والخرافات التي ينطق بها البعض، والتي توسع بها البعض الآخر وحولوا القرآن من كتاب سماوي مصدره الخالق سبحانه، الى كتاب فيزياء أو أحياء أو أي فرع من فروع العلوم، بحجة ما يسمى ب «الاعجاز القرآني» وكذلك السنة الصحيحة. وقد سمعت بعض الدعاة لا يعتمد على القرآن في اثبات وجود الله، ولا يتطرق الى القضايا العقلية التي ورد ذكرها في القرآن، بحجة أن العقل أساس وأن الملحد لا يؤمن أصلا بالقرآن، وتلك قضية خطيرة جدا، استطال عليهم البعض من خلال قضاياهم العقلية وأوردوا عليهم شبهات قد تدحض ما ذهبوا اليه.

قضايا وقواعد أساسية لكل صاحب حجة وعقل:

1- لا يمكن (يمتنع)، تعارض القطعيين، ما يعني أن أي قضية عقلية ثبت بالدليل والبرهان على صدقها، لا يمكن أن تتعارض مع نص الوحي القطعي الدلالة، فهذا من المحال، أما ان كانا ظنيين، فالراجح ما له أسباب الترجيح التي يفهمها علماء الشأن.

2- الوحي دائما ثابت الحق في ذاته، وليس هو بحاجة الى عقولنا ولا عقول غيرنا لاثبات أنه الحق، ولكننا نحتاج الى اثبات مصدره للمخالف، ولهذا طرق ليس هنا مجالها.

3- ضرورة دراسة حوارات الأنبياء في القرآن، وما هي الأدلة التي استخدموها في اثبات الوهية الله تعالى، وكيف بنوا طرق حواراتهم مع أقوامهم.

4-دراسة الأدلة العقلية القرآنية بعلمية وفهم دقيق.

فما هو الدليل العقلي الذي نعني؟

الدليل العقلي:

«ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب»، ولا بد من تقرير مقدماته واستيفائها، ويجيب عن المعارض له، من الناحية العقلية الصرفة.

أما استخدام هذا الدليل العقلي على وجود الله، فنقول:

لا بد أولا من تقرير أن المخلوقات (الحادثة) موجودة لكل ذي لب وعقل ونظر، ولا يختلف على ذلك العقلاء، ونشاهد حدوث الحيوان والنبات والانسان، من عدم ثم ولادة ثم نمو وهكذا ثم موت، وكذلك السحاب والمطر والرياح والحر والبرد وغير ذلك من حوادث الكون والمخلوقات، فوجودها ينفي امتناعها، وعدمها ينفي وجوبها، وهذا كله يحتاج الى خالق وصانع ومدبر لها، لأنها ليست قائمة بذاتها، بل محتاجة الى غيرها، وهذا دليل عقلي صرف، فهو مشاهد ملحوظ، فاذا كان ثبوت الملزوم ثبوت اللازم، والدليل ملزوم للمدلول عليه، فانه يلزم من وجود المدلول الدليل، ثبوت المدلول عليه، كما قرر شيخ الاسلام ذلك في الاصبهانية.

وقد قال تعالى (أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)، فالحياة تدل أن لا خالق لها الا موجدها من عدم، ولم يدع أحد أنه خلق هذه الممكنات والحوادث الموجودة المشاهدة، ولا يمكن الخلق من عدم وبلا شيء، فلا بد من خالق موجد.

والمخلوق مفتقر أبدا لخالقه وموجده، بل مفتقر دائما الى غيره، فهذا دليل عجزه وضعفه، فكيف يكون خلق من عدم، أو يكون خالقا لنفسه، (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى? كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)

يتبع....

