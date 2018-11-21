آراء

لاتزال الأوضاع في اليمن تشكل هاجساً انسانياً، أمام تطور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، وبعيداً عن الحرب وأهوالها الكبيرة، خصوصاً الاعتداءات الحوثية الكبيرة والممنهجة، بدعم من ايران، فإن الأزمة التي خلفتها الحرب لاتزال ترخي بظلالها على المشهد الانساني، فاليمن أصبح على شفا كارثة حيث أعلن رئيس برنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة ديفيد بيسلي بأنه يجب على العالم العمل فوراً على وقف الحرب في اليمن وانقاذ اقتصاده وتلافي موت سكانه بسبب الجوع لأن هذا مخجل للبشرية. وعليه فينبغي على المنظمات الانسانية، مثل برنامج الأغذية العالمي، الحصول على الموارد والتمكن من انقاذ الارواح، والا سيكون علينا ان نقف أمام خيار: أي طفل سيتمكن من الأكل للبقاء على قيد الحياة، وأي طفل لن يتمكن من ذلك ولن يعيش؟، ومن سيعيش من الأطفال ومن سيموت؟.. كلمات (مفجع) و(مأساوي) لا تغير شيئاً في الوضع في اليمن، يجب على البشرية جمعاء أن تخجل، لأنه في ظل كل الثروة وكل المعرفة والتكنولوجيا التي يملكها العالم اليوم لا يجب أن يكون هناك طفل واحد يذهب للنوم جائعاً.

ويوفر برنامج الأغذية العالمي حاليا الغذاء لحوالي (8) ملايين شخص شهرياً في اليمن، في ظل تفشي وباء الكوليرا، والأمراض المرتبطة بسوء التغذية، مما يهدد بأزمة انسانية غير مسبوقة باليمن.

إن الأزمة في اليمن هي من صنع الحوثيين الذين قرروا كسر القوانين الدولية واختاروا الاطاحة بالحكومة الشرعية والتعارض مع ارادة الشعب اليمني ومخالفة ارادة المجتمع الدولي، حيث أكد وزير الخارجية اليمني في هذا المجال أن الحوثيين يستغلون الملف الانساني بغرض الابتزاز، مطالبا الأمم المتحدة بنشر تقارير عن سرقة الميليشيات الحوثية للمساعدات الانسانية، حيث قدمت كل من السعودية والكويت والامارات نصف ما تحتاجه اليمن من مساعدات وقامت عصابات الحوثي بسرقة جزء كبير منها.

ليظل الوضع الانساني هو الشاهد الكبير على آثار هذه الحرب المدمرة، فبالرغم من أن الصراع بين الحوثيين والحكومة المنتخبة هو جزء من استراتيجية ايرانية بعيدة المدى، تهدف الى تنفيذ حلم تصدير الثورة، وبأن اختيار اليمن هو دقيق جداً لأهميته الاستراتيجية واطلاله على مضيق باب المندب، وهو المضيق الذي يربط البحر الاحمر بخليج عدن حيث تمر أغلب شحنات النفط في العالم، لكن هذه الأهمية لا أظنها أثمن من الارواح البشرية التي تموت ببطء في ظل أوضاع لا انسانية.

والله من وراء القصد،،،

