آراء

لا أظن ان الصحافة الورقية ستكون حاضرة بقوة بعد خمس سنوات من الآن إلا من باب البروتوكول الوجاهي والمحافظة على التراخيص والحفاظ على كيان اعلامي وقانوني قابل للتوسع او الاستغلال لأغراض إعلامية أخرى، خاصة وأننا نلاحظ تراجع هذا الدور منذ سنوات وبشكل تدريجي ودراماتيكي أيضاً، وبالتالي فإن سكرتير تحرير وثلاثة محررين وفني قد يكون كافياً لاستمرار الصدور وانتظامه بعد خمس سنوات لا أكثر من الآن، فالصحيفة بشكلها التقليدي الورقي أو الإلكتروني لن تكون قادرة على نقل رسالة اعلامية معينة ولن تكون قادرة على توجيه العقول الى اتجاه معين او ابعادها عن اتجاه معين آخر كما هو معمول به في معظم الصحف لسببين أولهما أن قراء الصحافة التقليدية الورقية والالكترونية في تراجع مخيف يعرفه العارفون بالارقام والمهتمون بالاحصاءات الكمية في هذا الجانب.

وثانيهما ولأن مسألة التأثير بالرأي العام كانت وما زالت مهمة جوهرية للصحافة، فإن تراجع قدرة الصحافة التقليدية في اداء هذه المهمة سيضطر العاملون في هذا الجانب الى أمرين، إما ايجاد بدائل حديثة قادرة على التأثير بالجماهير او ترك هذه المهمة والتفرغ لممارسة مهن أخرى أقل تأثراً بالمتغيرات وأكثر سهولة وعوائد مالية ومعنوية أو بمعنى آخر إما أن تتطور أو تترك مهنة الصحافة والإعلام المكتوب وتبحث عن مهنة اخرى.

وقد التقيت قبل أيام بأحد الأصدقاء الكتّاب وكان حديثنا حول تراجع أثر المقال الصحافي وتراجع عدد قرائه فقلت له على سبيل الاقتراح: «لديك حساب في «تويتر» يتابعه أكثر من مئة ألف وبإمكانك أن تنشر رابط المقال في حسابك لتتجاوز المتابعة المحدودة لقراء الصحيفة التي تنشر بها وتعوض هذا التراجع في عدد القراء»، فأخبرني بأنه يقوم بذلك باستمرار ولم يجد النتيجة مشجعة، ثم أطلعني على نشاط إحدى تغريداته التي احتوت على رابط إحدى مقالاته وتغريدة اخرى قصيرة سياسية ساخرة فكان نشاط تغريدة المقال لا يتجاوز المئة والتغريدة الأخرى تجاوز نشاطها مئتي ألف شخص.

ولأن معظم المنابر الاعلامية الحالية اكتشفت أهمية «تويتر» وبقية الوسائط الاجتماعية وبدأت باستخدامها إلا إنها جميعاً وبلا استثناء ما زالت تركز على الجانب الكمي للمتابعة لا الجانب الموجِه الذي يحمل مظلة رسالية تجمع العديد من المؤثرات العقلية، فكل ما تغرد به الصحف او المحطات التلفزيونية أخبار قصيرة فقط، ورغم أهمية الخبر ودوره وحتى إمكانية تحميله بعض الرسائل الموجهة إذا تم اختيارها بعناية إلا أني لم أقرأ يوماً تغريدة تحمل رأياً للمؤسسات الاعلامية التي اتابعها سوى روابط المقالات المنشورة في موقع الصحيفة او نسختها الورقية وعناوين إخبارية وإن كان بعضها ينشر بطريقة مقصودة، وربما كان لهذا القصور أسباب عديدة أهمها عدم وضوح الرؤية والأهداف لهذه المؤسسات أو لعجز الموظفين على تنفيذ الأهداف أو ربما لأسباب أخرى تتعلق بالمال والزمن والقانون والشجاعة أيضاً، لكن كل تلك العوائق قابلة للحل عدا العائق الأول وهو عدم وضوح الرؤية والأهداف.

وقد يعتقد البعض أن العملية معقدة ومتعبة ومكلفة وهو أمر غير دقيق إن لم يكن غير صحيح أصلاً، إذ يكفي أن تُسلّم المهمة لإعلامي مثقف وواع ومستوعب لحجم المهمة ولديه افق بعيد وخيال واسع وقدرة على التلاعب بالمقادير والمعايير بمهارة وكفاءة كبيرتين ثم يتم توضيح حدود المهمة له بدقة وتوصيف وظيفته بدقة، فمجرد الاتفاق مع بعض المغردين المشهورين مثلاً والذين يتم اختيارهم بعناية لأسباب كمية ونوعية وبمقابل مادي نظير نشر كل منهم عدداً معيناً من تغريدات الرأي أو الخبر واعادة تغريدها بالإضافة الى اعادة تبادل التغريد لمجموعة المغردين حسب خطة تنفيذية معينة تراعي اللعبة الاعلامية والأهداف المرجوة يكون العمل بالغ النجاح ومؤثر النتيجة.

وهكذا تكون الكلفة المادية أقل من كلفة اصدار الصحيفة بكثير والقدرة على التأثير أكبر من تأثير الصحيفة بكثير دون الوقوع بالكثير من الأعراض الجانبية الضارة للصحافة التقليدية الورقية والإلكترونية، هذا مثال مبسط جداً وابتدائي لشكل قابل للتنفيذ في هذه الأيام ويؤدي إلى نتائج كبيرة ويتم استخدامه حالياً بشكل أو بآخر، على أن الريادة والسبق في التطور والسبق في سرعة التغير يوفران للمؤسسات الإعلامية ريادة وسبقاً في الصدارة والتأثير الجماهيري.

وقد يظن البعض أن لا ضرورة لكل ما سبق وأن اقتصار مهنة الاعلام على وضع الحقيقة أمام المهتمين بسرعة مناسبة يعتبر كافياً لكن ذلك غير صحيح، فلكل وسيلة إعلامية رسالة تعمل على ايصالها للمتابعين وتفعيلها جماهيرياً وكلما كبرت الرسالة وتشعبت تكبر المهمة وتزداد ثقلاً معها، ولعل الأفق الإعلامي سيشهد توسعاً كمياً ونوعياً ومنافسة شديدة في السنوات القادمة وستكون أهم أسلحة هذه المنافسة القدرة على استشعار المتغيرات والرغبات الشعبية والقدرة على التعامل معها بكفاءة واقتدار ومهنية والقدرة على التعامل مع المستحدثات الفنية والتقنية في هذا الجانب دون إهمال الجوانب التمويلية والتسويقية.

العملية كبيرة ومتعبة لكن من الأوصاف الأثيرة للصحافة أنها مهنة المتاعب والمشاكسات والعديد من الأوصاف الأخرى التي أهمها أنها السلطة الرابعة، علاوة على ذلك فإن الصحافة كانت ولاتزال تلعب دوراً كبيراً في إنجاح بعض الأشخاص ذوي الإمكانات العادية وتحجيم بعض الأشخاص ذوي الإمكانات الجبارة لأن النوع الأول استطاع ان يربط نجاحه بنجاح الجهات الإعلامية التي صنعت مجده والنوع الثاني كان تحجيمه نجاحاً للجهات الإعلامية التي منعت نجاحه، وهذا ما كنت أقصده في إحدى الجمل السابقة من حكاية القدرة على التلاعب بالمقادير والمعايير، فعملية التلاعب المقصودة دقيقة وبعيدة عن العشوائية والارتجالية وتشبه المعادلات الكيميائية الخاضعة لأسس كمية ونوعية محسوبة جيداً وتتبع نظريات أو إجراءات علمية واضحة التفاصيل.

ورغم أن فكرة استغلال الأفق الالكتروني الجديد ما زالت بكراً وخاضعة لتصورات وأفكار مطاطة ولم تصل إلى مرحلة التقنين والتأطير العلمي واضح المعالم، غير أن خبراء الإعلام المتخصصين الداخلين في هذا المضمار بإمكانهم أن يحظوا بصفة الريادة ويقودوا هذا النوع من النشاط كإعلاميين، لكن الإشكال الكبير الذي سيواجهه الإعلام الجديد هو الإشكال الأخلاقي والقيم الراقية، فقد عُرف الإعلام كنشاط تثقيفي نبيل دائماً وإن أساء له بعض المتسلقين على أكتافه، لكن تراجع القيود والالتزامات الأخلاقية لدى الفرد والمجتمع قد يوصل الإعلام المستقبلي الى الصفر في هذا الجانب وهو ما سيساهم في تراجع شديد لثقة المتابع رغم أن التلاعب بالعقول عملية أخرى لا تدخل ضمن قضايا الثقة وعدمها.

