آراء

الكويت بلد يقع شمال الخليج وتحيط به ثلاث دول مهمة وكبيرة، وأنعم الله على الكويت بالخير الكثير وهي دولة صغيرة وعدد سكانها قليلون ويتمتعون بكثير من الميزات التي لا يتمتع بها كثير من الشعوب المحيطة، ويحكمها دستور رتب الأمور الديموقراطية والسيادية في البلد، ومع تميز موقع الكويت من حيث الاستفادة من عمق الدول المحيطة بها اقتصادياً لتنمية الداخل في كل المجالات. الا ان هناك جهة غير مرئية لا تريد ان يستفيد البلد من ذلك وهي جهة لها مصالح في ذلك والا لماذا تعمل ذلك؟ وما حجم تلك المصالح؟ وهل يستثمرون في رفع راية المصلحة الشخصية فوق مصالح الكويت؟ وهل يشبعون؟ والى متى يسيطرون على مستقبل البلد؟

انها مأساة حقيقية بسبب السيطرة الكاملة على توجه البلد وعدم تركه يأخذ طريقه كما هي الدول المجاورة خليجياً، فالكل مقهور والكل يتكلم في جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي فكيف نحدد ونحجم هذا الداء الذي يؤرق جسم هذا البلد المسكين ويضعه تحت المسكنات لمدة غير محددة؟ انها جهة عينها على اموال التنمية وكم حجم النصيب من تلك الاموال التي سوف تصل الى جيوبهم. انها مأساة حقيقية يجمع عليها الكل في الاعلام الشامل والدواوين وصارت الامور محزنة والناس متذمرة ولا تعرف ما الحل خاصة وأنهم فقدوا الثقة بالحكومة والمجلس في معالجة هذه المشكلة بل تراهم متهاونين مع مواضيع الفساد والاصلاح وصارت الحكومات والمجالس المتعاقبة كأنها غير مسؤولة عن ذلك، بل في أحيان كثيرة تتذمر مثل الناس على ما وصل اليه الحال في البلد، فمن بيده الحل؟

الحل بعد هذا اليأس هو بيد الناس والخيار لهم لانهم هم السبب في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة الذين فشلوا في تحقيق ما تحتاجه الأمة من تشريعات ورقابة تحمي مصالحهم بل سلموا الديموقراطية ووضعوها تحت سيطرة البيروقراطين الفاسدين. لذلك هناك طريقان أمامهم، إما اختيار نفس ممثليهم وتتكرر اللعبة ويستمر الفساد، او الانتفاض في الانتخابات القادمة واختيار من يمثلهم التمثيل الصحيح لانقاذ البلد من الفاسدين واصلاح الوضع المنحرف السابق واعادته الى الاتجاه الصحيح من أجل مستقبل هذا البلد المسكين الطيب.. والله المستعان...

