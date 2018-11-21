أول النهار

أشاد سفير اليمن لدى البلاد البروفيسور علي منصور بن سفاع بموقف الكويت الداعم للسلام في اليمن بين جميع الاطراف.

وقال في تصريح لـ النهار حول موقف الكويت لاستضافة المباحثات النهائية ان الكويت تكاد تكون في الامانة والصدق الدولة الوحيدة التي تبحث عن الخير لجميع الاطراف وتدخلها في اي موضوع يكون دائما تدخلا ايجابيا للخروج من المشكلة ولدينا تجربة مع الكويت منذ ستينيات القرن الماضي.

واضاف أن الكويت لديها نية صادقة لحل الازمة تصل الى نتائج وليس لها اي توجه ايدولوجي او مآرب سياسية اخرى وتالياً الكويت صرحت بالاستعداد لقبول المتحاورين للتوقيع النهائي، لافتا الى معاناة الكويت خلال استضافتهم لمشاورات السلام لاكثر من 3 أشهر حيث وفرت للجميع التسهيلات، مشيرا في ذات الوقت الى لقاء سمو الامير الشيخ صباح الأحمد مع جميع الاطراف، فضلاً عن الدعم المادي واللوجستي لحل الازمة الا انه وللاسف الشديد الطرف الاخر لا يمتلك القرار الذي قال هو بيد جهات اخرى.

وحول امكانية احلال السلام في اليمن مع تصاعد الدعوات له قال: نحن في القوى الشرعية والتحالف العربي والمجتمع الدولي نبحث عن السلام الدائم باعتبار ان القوى الشرعية مسؤولة عن جميع ابناء اليمن سواء موالاة او معارضة او انقلابيين فهذه مسؤوليتها الادبية والاخلاقية امام المجتمع والرئيس عبد ربه منصور رئيسا شرعيا منتخب من قبل الشعب اليمني لم تأت به قبيلة او ظهر دبابة أو نُصِّب من قبل اي دولة وبالتالي فإن مرد الامر الى الشعب نفسه.

وفيما يتعلق بالحوار او مشاورات السلام اكد ان حكومة بلاده الشرعية تؤيد دائما هذا التوجه وتمد يدها للسلام وقدمت جميع التسهيلات والتنازلات لتحقيق ذلك وآخرها ما حدث في جنيف، لافتا الى ان الحوثيين بحثوا عن مبررات غير منطقية وواهية وغير عقلانية لعدم الحضور، مشيرا الى ان من يريد السلام لابد ان يقدم تنازلات وان يبادر وان يأتي ولكن البحث عن حجة تحول حضورهم للاجتماع هذه فيها ما فيها.

وقال: إن السلام الذي نتحدث عنه كحكومة شرعية وكشعب يمني هو السلام الدائم الذي يعتمد على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها وهي مرجعيات يمنية واقليمية ودولية،

فنحن لم نشتر ذمم العالم (...) هناك قرار دولي نحتكم اليه كما ان هناك مبادرة خليجية نفذت وكذلك مخرجات الحوار الوطني حيث اكد الرئيس عبد ربه منصور انه لا سقف للحوار الوطني.

واضاف: حتى الامور الانسانية سُيِّسَت ونجد ان الانقلابيين لهم آثار في الجانب الانساني من خلال تجنيد الاطفال والحيلولة دون وصول المساعدات الانسانية للمناطق التي يسيطرون عليها واحرقوا المدارس والمستشفيات فالسلام ينبغي ان يكون سلاما دائما وليس سلاما مفخخا.

ولفت الى ان الرئيس منصور قبل عامين طالب الامم المتحدة بالاشراف على ميناء الحديدة ورفضت، لكن عندما حصحص الحق تدخلت هذه الاصوات الان.

وحول دعوة المجتمع الدولي وبمن فيهم المملكة العربية السعودية الى ايجاد حل سلمي للازمة اليمنية قال: نحن مع السلام على شرط ان يكون سلاما دائما وفق مرجعيات اساسية تحمي الشعب اليمني متهما الاطراف الاخرى بأنها لا تدعم هذا الاتجاه.

وأضاف: لنا تجارب مع هؤلاء حيث انهم وخلال حروبهم مع نظام علي عبد الله صالح كانوا يدعون الى السلام كلما وصلوا الى عنق الزجاجة فهم يبحثون من خلال هذه الدعوة للسلام المفخخ عن اعادة تمركزهم وتجديد قوتهم لا غير.

وعن اذا ما كان للشرعية ان تقدم تنازلات اكثر لاحلال السلام الدائم قال: نحن مع السلام وحكومتنا الشرعية قدمت تنازلات عدة في جميع المجالات ولدينا النية الصادقة التي لا تتوفر لدى الطرف الاخر والدليل عدم حضور الطرف الاخر الى مشاورات جنيف في حين حضرتها الحكومة الشرعية.

واوضح ان هناك ما يسمى ببناء الثقة ونحن معه ولكن من خلال تجربتنا معهم فاننا نعتقد انهم اذا وجدوا من يدعمهم فلن يأتوا لمشورات السلام.

وأعتقد انه لو نفذت القرارات الدولية الخاصة باليمن لما وصل الحال الى ما وصل اليه حاليا، مشيرا الى وجود محاباة في الموضوع التي لم توصل الاطراف الى نتائج جيدة.

وحول اتهام الاطراف الاخرى للحكومة الشرعية ان قرارها ايضا بيد جهات اخرى قال نحن نتحدث عن امور موضوعية وملموسة ولا نتحدث عن الاتهامات التي تحدث عن وجود تدخلات سعودية فنحن الذين طلبنا من السعودية ودول التحالف التدخل لكننا نحتكم دائما الى المرجعيات التي لا تعترض عليها السعودية واذا كان هناك اتفاق فيما بيننا على تطبيق هذه المرجعيات والاحتكام اليها فلا يمكن لأي جهة اخرى التدخل.

ونفى ان تكون المرجعيات وضعت لبقاء عبد ربه منصور او حكومته وانما وضعت من اجل سلام دائم.

وبشأن تفاؤله بالمرحلة المقبلة أفاد: من خلال تجربتي مع الانقلابيين اشعر انه لا يوجد امل بالحل في هذه المرحلة الا اذا حضر هؤلاء الى مشاورات السلام واعتقد ان الجلوس على طاولة واحدة سيوصل جميع الاطراف الى قواسم مشتركة ولكن اذا ظلت كل جهة متمترسة في مكانها واستلام التعليمات من الخارج فلن نصل الى حل نهائي وسلمي.

