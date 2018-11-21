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أول النهار

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المهنا: تعزيز التواصل بين الكويت وأثينا في جميع المجالات


وصف محافظ العاصمة الفريق ثابت محمد المهنا العلاقات الكويتية اليونانية بالتاريخية لافتا الى ان الاثار التاريخية لجزيرة فيلكا التي تعود الى القرن الرابع قبل الميلاد  لا تزال شاهدا على ذلك.
وقال المهنا خلال استقباله محافظ جزيرة كوس اليونانية جورج كيرتيس، والوفد المرافق له بحضور مختاري محافظة العاصمة -ان العلاقات الكويتية اليونانية علاقات متميزة وقائمة على الاحترام المتبادل في وجهات النظر على جميع الصعد، مؤكدا ان المواقف اليونانية المشرفة والمساندة للكويت تجلت في أحلك الظروف ووقفت الى جانب الحق الكويتي ابان الغزو العراقي في مطلع تسعينيات القرن الماضي.


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