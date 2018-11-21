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«الأونروا»: دعم الكويت قلَّص عجزنا بنسبة %95


البحر الميت- الأردن- «كونا»: أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول اول من أمس الاثنين بدعم قدمته الكويت ودول خليجية أخرى ما ساهم في تقليص عجزها المالي بنسبة 95 في المئة.
وأعرب كرينبول في مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة عن الشكر للكويت والسعودية والامارات وقطر على تبرع كل منها بمبلغ 50 مليون دولار شكلت مجتمعة نصف المبالغ الجديدة التي حصلت عليها (أونروا) لسد عجزها التراكمي.
وثمن كذلك الدعم من المجموعة الاوروبية لا سيما ألمانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا واسبانيا «التي لم تقتصر جهودها على تقديم المساعدات فقط انما زادت من مستوى تبرعاتها».
وأضاف أن هذا الدعم «غير المسبوق» ساعد كثيرا على تقليص العجز في الميزانية العامة للوكالة من 446 مليون دولار إلى 21 مليونا للعام الحالي موجها الدعوة للعديد من الدول إلى سرعة ترجمة تعهداتها لسد باقي العجز الحالي.


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