أول النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر العبدالله بمكتبه صباح أول من أمس الفريق فنسنت شيدارت، قائد القيادة السيبرانية في قيادة القوات الأميركية الوسطى خلال زيارته للبلاد.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ مشعل بالضيف ونقل إليه تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

وتم تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وآلية التنسيق والعمل بين وزارة الداخلية وقيادة القوات الأميركية الوسطى في مجال الأمن السيبراني.

ومن جانبه، أعرب الفريق فنسنت عن شكره على حسن الاستقبال معرباً عن تقديره العميق لوزارة الداخلية وجهودها في توطيد علاقات الكويت مع كل الدول الشقيقة والصديقة.

