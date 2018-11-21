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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون للخدمات د. جنان بوشهري انه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تقرر استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد السكنية الى وجود أضرار بالمشاريع التي نفذتها نتيجة الأمطار الأخيرة. (طالع ص 04)

وقالت بوشهري في بيان صحافي امس: إن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه أول من أمس على التقرير الفني وأحيط علما بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية بمدينة صباح الأحمد وعليه اصدر المجلس قراره باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض. وأوضحت أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صدر قرار باستبعاد ست شركات منفذة للبنية التحتية بمدينة صباح الأحمد عن مناقصات السكنية ومكتب الاستشارات الهندسية المصمم لمدينة صباح الأحمد من جميع مشاريع المؤسسة المطروحة حاليا والمستقبلية مشيرة الى أنه سبق وأن تم استبعاد المكتب من الدخول في مشاريع المدينة في يوليو الماضي. وذكرت أن فرق حصر الأضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاريع مدينة صباح الأحمد من طرق وبنى تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد أخيراً ورصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذة عن الدخول في مناقصات السكنية الى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال وما يصدر منها من توصيات. وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لاثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل المال العام أي كلفة إضافية مبينة أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتهم الى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق. وأشارت بوشهري الى أن المحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة اذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي لها مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به فرق حصر الأضرار في المؤسسة خلال الأيام الماضية في انجاز التكليف على أكمل وجه واثبات حالات الضرر التي أصابت المشاريع وتحديد المسؤولين عنها من شركات. من جانب آخر اكدت بوشهري تفعيل الحكومة لخطة الطوارئ بشكل كامل لمواجهة اي موجة امطار مقبلة. وقالت بوشهري في تصريح للصحافيين بعد انتهاء اجتماعها بلجنة شؤون الاسكان البرلمانية امس ان اجهزة وزارة الاشغال ممثلة بوزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي شكلت لجنة لتقصي الحقائق في جمع الاضرار التي حصلت في الطرق والبنية التحتية نتيجة الامطار والسيول. واضافت ان من ضمن مهام هذه اللجنة متابعة الجزئية الخاصة بالبنية التحتية في مدينة صباح الاحمد السكنية والتي تمت مناقشتها مع أعضاء اللجنة الإسكانية البرلمانية. وذكرت ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية شكلت فرقا فنية لحصر الاضرار في البنية التحتية في مدينة صباح الاحمد السكنية وتم رفع تقرير متكامل الى وزير الاشغال يتعلق في تلك الاضرار اذ تم تصنيفها بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة. وحول موضوع تعويض الحكومة للمتضررين من الأمطار قالت بوشهري إن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه بالامس تكليف فريق برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وذلك لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول واستقبال طلبات المتضررين. من جانب آخر دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية مجلس الوزراء إلى التريث في اتخاذ قراراته إزاء المكاتب الهندسية والشركات ذات العلاقة بتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مؤكدا دعمه لانتظار نتائج لجان التحقيق في مسببات الأزمة التي تسببت بها أمطار الخير على البلاد خلال الفترة الماضية. وأوضح الاتحاد في بيان صحافي انه يدعو أيضا إلى أن تكون لجان التحقيق المشكلة محايدة ومن المهندسين المتخصصين وأصحاب الخبرة في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن تسييس الموضوع سيكون له عواقب لا تحمد عقباها على مصداقية التعامل الحكومي مع القطاع الخاص الذي تنظر له الدولة على أنه شريك إستراتيجي في بناء وتنفيذ مشاريع التنمية العملاقة