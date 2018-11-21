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بوتيرة متسارعة اقرت اللجان البرلمانية امس عدداً من التشريعات الجديدة، في مقدمتها الأحوال الشخصية الجعفرية، ومعاملة العسكريين الخليجيين العاملين في سلك الشرطة معاملة الكويتيين، وصرف اجازة قوة الشرطة الدورية نقدًا.

وأكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي أن موافقة اللجنة على الاقتراحين ومشروع تعديل قانون نظام قوة الشرطة مستحقة لدعم رجال الداخلية نظرًا لدورهم الكبير في العمل والسهر على راحة المواطنين. بدوره قال رئيس اللجنة التشريعية خالد الشطي ان اللجنة استكملت مناقشة ما تم في دور الانعقاد السابق بخصوص الاقتراحين بقانونين عن مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمذهب الجعفري.

وأضاف الشطي أنه تمت الموافقة باجماع الحاضرين على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، مبينًا أن اللجنة استمعت الى الآراء كافة ومناقشة بنود ومواد القانون، وكذا الاستماع الى أحد الخبراء في هذا القانون، الى آراء المكتب الفني للجنة التشريعية من مستشارين وقانونيين وتم الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء وتمت التداولات بشأن الاقتراحين.

وأوضح أنه تمت بعض التعديلات الاجرائية من مثل ذلك في مسألة الديباجة فكان من الضروري ذكر قانون محكمة الأسرة وهو جزء لا يتجزأ من قانون محاكم الأحوال الشخصية الجعفرية. وبين أنه تم الاتفاق على بعض التعديلات على بعض المواد وتم الأخذ برأي جميع أعضاء اللجنة ومقدمي الاقتراحين، مؤكدًا أن اقرار اللجنة وموافقتها على الاقتراحين في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية ما هي الا تكريس لمبدأ المواطنة وأن الكويت بلد التسامح واعطاء الحرية العقائدية. وأكد الشطي أن القانون خطوة للأمام، متمنيًا أن يتم ارساله الى المجلس للتصويت عليه في أسرع وقت ممكن، ومتمنيًا من الحكومة أن تنسجم مع هذا القانون وتعديلاته.

من جانبه اكد النائب صلاح خورشيد ان قانون الأحوال الجعفرية سيكون محل حرص ومتابعة من الجميع وسنطلب استعجاله في المجلس.. بدوره قال النائب خليل الصالح ان قانون الفقه الجعفري يستحدث دائرة محاكم الاسرة الجعفرية في المحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز، لافتا الى انه تم حسم الاختلاف في قانون الفقه الجعفري وتحديدا المادة 19 باشتراط وجود شاهدين ذكرين اثنين عند عقد الزواج