الأولى

أكد النائب خليل أبل ان استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي قائم وبعد وصول التقرير قد يتأثر موعد تقديمه، مؤكداً ان الهدف هو إصلاح الاعوجاج في ادارة القطاع النفطي لا رأس الوزير ونحن نريد العنب لا الناطور.

وقال في تصريح لـ النهار: كرأي خاص انا الان أعكف على تفحص مضامين التقرير والإجراءات التالية عليه، وتعقب أداء الوزير ازاء افادات التقرير وما تلتها من سلوكيات ادارية في القطاع النفطي.

بدوره، قال النائب فيصل الكندري إن وزير النفط بعد أن تعهد أمام المجلس بتقديم تقرير لجنة التحقيق في محاور استجوابه يوم الأحد الماضي، إلا أنه انتظر إلى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين الماضي بعد أن صرح النواب باستجوابه ثم أودع التقرير ليطلع عليه النواب بشكل سري لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وأشار إلى أن التقرير تم نشره كاملًا في وسائل الإعلام، معتبراً أن هذا الأمر دليل على أن الوزير غير متعاون، مضيفاً إذا لم تكن جميع المرفقات موجودة مع التقرير فأقول للوزير إن التقرير لا ينفعنا.. بله واشرب مايه.. إذا لم يتضمن المرفقات وشهادة الشهود