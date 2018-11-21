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الرياض - الوكالات: دعا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السلطات التركية إلى تقديم الأدلة التي تملكها في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول أكتوبر الماضي، مؤكدا رفض المملكة لمحاولات تسييس القضية وشد على ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمثلان خطا أحمر لا يسمح السعوديون لاحد بالمساس بهما. وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت امس دعا الجبير أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة. وكانت النيابة العامة السعودية نوهت، الأسبوع الماضي إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديها ومنها أصول جميع التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية. وشدد الجبير على أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة وتعزيزها، لافتا إلى أن العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها. وأوضح أن المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لايمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا. وأكد رفض محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص. وذكر الجبير أن ما حدث هو أن الفريق الضالع في قضية خاشقجي قدم تقريراً مضللاً وكاذباً، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق. وكشف الوزير السعودي أن السلطات التركية أكدت للرياض رداً على استفسارات على أعلى المستويات أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي. وأضاف هنا، أود أن أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة