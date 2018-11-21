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كابل - الوكالات: قتل 50 شخصاً على الأقل في تفجير استهدف لقاءً لكبار العلماء في كابول، أمس، وفق مسؤولين، في أحد أفدح الهجمات التي تستهدف العاصمة الأفغانية منذ أشهر.

وأصيب 60 آخرون بجروح في التفجير، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد مجروح. واستهدف التفجير لقاء لمجلس العلماء بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية: إن مئات من رجال وعلماء الدين كانوا محتشدين للاحتفال بهذه المناسبة في قاعة زفاف كبيرة بالعاصمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور. لكن حركة «طالبان»

الإرهابية التكفيرية اعتادت شن اعتداءات مماثلة في البلاد.

