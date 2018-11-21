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واشنطن- الوكالات: يعتزم الكونغرس الأميركي تعديل قانونه الداخلي بمبادرة من عضو مجلس النواب المسلمة، إلهان عمر، التي فازت في انتخابات منتصف الولاية بهدف السماح بارتداء الحجاب في مقره، وهو ما ساندته، أبرز مجموعة للدفاع عن حقوق المسلمين.

وشاركت إلهان عمر، اللاجئة الصومالية سابقا، التي فازت بمقعد للديموقراطيين في الانتخابات في مطلع الشهر، في صياغة التعديل الذي يحظر منذ 181 سنة غطاء الرأس في الكونغرس. وستسمح النسخة الجديدة باستثناءات لأسباب دينية وتطبق على الحجاب للمسلمين والقلنسوة لليهود والعمامة للسيخ. ويرتقب أن يصادق مجلس النواب الأميركي الذي بات يعد غالبية من الديموقراطيين على هذا التعديل في يناير.

وقالت عمر، على تويتر إن ارتداء الحجاب خيارها وهو خيار يحميه التعديل الأول في الدستور. وأضافت النائب عن مينيسوتا، إحدى امرأتين مسلمتين فازتا في انتخابات منتصف الولاية، هذا ليس المنع الوحيد الذي أريد الغاءه.

وعبر مجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية، الاثنين، عن دعمه الاقتراح الذي يضع مجلس النواب في تناغم مع الدستور وحماية الحرية الدينية. وقال الديموقراطي جيم ماكغوفرن، الذي يفترض أن يترأس اللجنة المكلفة بالتصويت على القانون الداخلي الجديد، إن هذا التغيير يعكس تعددية الكونغرس. وأوضح أن القانون سينص على أنه يجب ألا تمنع أي قيود عضوا في المجلس من أداء عمله الذي انتخب على أساسه، بسبب ديانته. وسبق أن ندد عدة برلمانيون بهذا المنع وخصوصا الديموقراطية فريديريكا ويلسون، المعروفة بارتدائها قبعات ملونة وأسهمت في الدفع في اتجاه رفع هذا الحظر.

