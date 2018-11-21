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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس انها ستوزع الدفعة الاولى من القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد (الضاحية الرابعة) متضمنة (336) قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 12 سبتمبر 2005.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة (جنوب مدينة صباح الأحمد) إلى مراجعتها يوم السبت المقبل مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة. وذكرت ان بطاقات الاحتياط ستوزع يوم الأحد المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الاثنين 26 نوفمبر الحالي مبينة ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص. ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة يوم الأحد المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.