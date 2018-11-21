الأولى

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي امس على تعديل نظام البناء وذلك بإلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية وضع خلايا الطاقة الشمسية على أسطح مبانيها.

وقال رئيس اللجنة العضو عبدالعزيز المعجل في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع إن اللجنة وافقت على طلب شركة إدارة المرافق العمومية بإضافة الأنشطة التجارية للمحال وإقامة الفعاليات والمعارض والاحتفالات بساحة الصفاة في منطقة (القبلة). وأضاف المعجل إلزام الوزارات وضع

أن اللجنة رفضت اقتراح إنشاء دور الحضانة بالجمعيات التعاونية في الكويت فيما أجلت طلب شركة تمدين لمراكز التسوق وشركة السينما الوطنية الكويتية الخاص بتطوير مواقع دور السينما. وذكر أن اللجنة أحالت كلاً من اقتراح دراسة امكانية زيادة نسبة البناء ووضع الاشتراطات المناسبة لتصميم منازل ذوي الاحتياجات الخاصة وطلب التثمين لقطعة 10 من منطقة خيطان الشمالية إلى اللجنة التنفيذية في بلدية الكويت. وأكد المعجل عدم اختصاص اللجنة بمناقشة طلب خاص بلائحة الأغذية بإضافة بند بشأن أحقية مفتش البلدية بدخول المدارس الحكومية والأهلية مفيدا أنه من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية.