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قال الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سالم العلي امس إن (نزاهة) استملت 11831 إقرار ذمة مالية ما يشكل نسبته 95% من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.

جاء ذلك بتصريح أدلى به العلي لـ(كونا) عقب ورشة العمل التوعوية التي نظمتها (نزاهة) للعاملين بوزارة الأوقاف في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مجال التوعية والتثقيف وذلك بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضح العلي ان هذه الورشة تهدف الى توعية وتثقيف العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والبرامج التي أطلقتها ضمن اختصاصاتها كجهة معنية بمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره. ولفت إلى ان الهيئة قد وقعت 4 مذكرات تفاهم مع كل من وزارات الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الشباب للتعاون في مجال التوعية والتثقيف