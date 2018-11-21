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«الداخلية»: فرق المتفجرات تعاملت مع 48 لغماً


حذرت وزارة الداخلية مجددا مرتادي المناطق الصحراوية من عدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة والتي من المحتمل أن تكون من المخلفات العسكرية الخطرة التي انكشفت جراء انجراف الأتربة بسبب هطول الأمطار والسيول على البلاد. وأشارت الإدارة ان وزارة الداخلية تلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من البلاغات عن وجود اجسام يشتبه بانها مخلفات عسكرية في المناطق البرية بمحافظة الجهراء حيث وصل عدد البلاغات إلى 20 بلاغاً وانتقلت على الفور فرقة المتفجرات وتم التعامل معها، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف 48 لغماً آخرين وتم التعامل معها أيضاً.


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