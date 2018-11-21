loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أمطار متفرقة حتى الجمعة تزداد قوة الأحد المقبل


فيما قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ان توقعات خرائط الطقس الجوية تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية اعتبارا من مساء يوم غد الخميس.
وأضاف القراوي لـ«كونا» ان تراجع المرتفع الاوروبي وتقدم منخفض السودان الموسمي سيصاحبه وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار متفرقة ومتفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة تتخللها سحب ركامية مصحوبة بنشاط للرياح. وتوقع أن تستمر فرص الامطار المتفرقة يوم الجمعة على أن تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات النهار وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق مع رياح نشطة تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدي الى ارتفاع الموج الى اكثر من 7 اقدام وانخفاض بالرؤية الافقية على بعض المناطق.
وأشار الى ان حالة عدم استقرار الطقس والأمطار من المتوقع ان تستمر على فترات متفاوتة حتى صباح الاثنين المقبل.
وكان خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان أكد ان السحب والأمطار ستعود مساء غد وتستمر إلى يوم الجمعة وتكون معتدلة إلى غزيرة أحياناً وتكون أخف نهار السبت ثم تعود لتعتدل وتزيد قوة يوم الأحد.. وأضاف: الأمطار القادمة أكثر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة