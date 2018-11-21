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فيما قال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي ان توقعات خرائط الطقس الجوية تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية اعتبارا من مساء يوم غد الخميس.

وأضاف القراوي لـ«كونا» ان تراجع المرتفع الاوروبي وتقدم منخفض السودان الموسمي سيصاحبه وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار متفرقة ومتفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة تتخللها سحب ركامية مصحوبة بنشاط للرياح. وتوقع أن تستمر فرص الامطار المتفرقة يوم الجمعة على أن تزداد تدريجيا مع تقدم ساعات النهار وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحيانا على بعض المناطق مع رياح نشطة تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة ما يؤدي الى ارتفاع الموج الى اكثر من 7 اقدام وانخفاض بالرؤية الافقية على بعض المناطق.

وأشار الى ان حالة عدم استقرار الطقس والأمطار من المتوقع ان تستمر على فترات متفاوتة حتى صباح الاثنين المقبل.

وكان خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان أكد ان السحب والأمطار ستعود مساء غد وتستمر إلى يوم الجمعة وتكون معتدلة إلى غزيرة أحياناً وتكون أخف نهار السبت ثم تعود لتعتدل وتزيد قوة يوم الأحد.. وأضاف: الأمطار القادمة أكثر.