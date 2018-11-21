مال وأعمال

كشف تقرير اقتصادي متخصص ان الكويت جذبت خلال عام 2017 ما قيمته 301 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشر ة متدفقة مقابل تصديرها 8.112 مليارات دولار للخارج كاستثمارات متدفقة للخارج من المستثمرين، موضحاً ان نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر المتدفق للداخل لم يتجاوز 1% من الاستثمار المحلي. وقال تقرير صادر عن وزارة المالية مستشهداً ببعض الاحصاءات الخليجية للعام 2017 أن الرصيد المتراكم لدى الدولة من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 15.167 مليار دولار يقابله 30.624 مليار دولار للخارج.

وأشار التقرير الى ان حصة دولة الكويت من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة لدول المجلس لعام 2017 لم تتجاوز 1.9% وعلى مستوى الأرصدة لغاية عام 2017 لم تتجاوز 3.3% وكلا النسبتين متواضعة جداً. وفي اطار ذي صلة دعت تقارير دولية متخصصة الى تسويق جهود الاصلاح المحلية بشكل جيد، مشيرة الى ان جهوداً كبيرة تتم دون تسويق ملائم ما يفقدها اهميتها.

ووفقا لتقرير الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً انخفض بنحو 41% في النصف الاول من عام 2018 ليصل الى 470 مليار دولار بعد أن كان 794 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2017، عازياً ذلك بشكل أساس لسياسة الولايات المتحدة الأميركية الهادفة لعودة الاستثمارات للداخل للاستفادة من خفض الضرائب، مع ارتفاع الاستثمارات الجديدة لتصل الى 454 مليار دولار عام 2018 وبارتفاع 42% من عام 2017. وتركز انخفاض الاستثمار في البلدان المتقدمة، حيث انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لها بنحو 69% وليصل الى 135 مليار دولار، متأثراً أساسأ بانخفاض التدفق في ايرلندا بنحو 81 مليار دولار، وسويسرا بنحو 77 مليار دولار، مع انخفاض كبير في حالة الولايات المتحدة بنسبة 73% ليصل الى 46 مليار دولار.

