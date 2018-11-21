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«صندوق المشروعات»: 55 نشاطاً موقوفاً عن التمويل

عمر أبوالفتوح
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الأربعاء 21 نوفمبر 2018

حدد الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 55 نشاطاً موقوفاً عن التمويل من بين 1200 نشاط تجاري وصناعي مسموح تمويلها.
وأشار نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الاعمال بالصندوق م. فارس العنزي أن القائمة تضم مقاهي الشيشة والأرجيلة وبيع التبغ ومشتقاته ومحطة غسيل وتمويل السيارات وبيع دفاتر المرور الأولية للسيارات وانتاج المنتجات الذهبية وشركات التأمين والوساطة المالية والصحف والمجلات.
وبين العنزي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الأنشطة الموقوفة ترجع لعدة أسباب مختلفه أغلبها وقف رخصة النشاط من الجهات الحكومية المتخصصة وتعتبر نسبة قليلة جداً مقابل الكم الأكبر المسموح عمله وفق دراسة جدوى متميزة. وفيما يتعلق بادارة محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية وتطور الملف الخاص بذلك، أشار أن هذا الأمر من ضمن خطة العمل القادمة. والموضوع واقف قليلاً لاشكالية قانونية حول الشكل القانوني لانشاء الشركة لادارة المحطات الوقود التي سيتم التعاقد مع المبادرين، وأعتقد أن هذا الأمر مطروح كذا حل لتسهيل الموضوع ما سوف نراه عملياً وقانونياً مقبولاً سيتم الاتجاه فيه. وقال ان الأهم في الحصول على تمويل من الصندوق هو اعداد دراسات الجدوى واجتياز المقابلات الشخصية. وفي رد منه عما اذا كان هناك تمويل لغير الكويتي، أجاب بالطبع لا.


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