مال وأعمال

ارتفعت موجودات بنك الكويت المركزي بنهاية شهر سبتمبر الماضي بحدود 800 مليون دينار بالغاً 10.5 مليارات دينار مقابل 9.7 مليارات نهاية يناير 2018.

وأوضح المركزي في نشرته الشهرية الصادرة عن شهر سبتمبر أن الحسابات الحكومية في جانب المطلوبات تراجعت من 1.75 مليار الى 1.62 مليار بنهاية سبتمبر.

وفي المقابل ارتفعت موجودات البنوك المحلية 2.2 مليار لتصل إلى 64.93 ملياراً مقابل 62.72 مليار دينار. وبلغت ودائع القطاع الخاص 34.5 مليار دينار مقابل 33.2 ملياراً. وأوضح البنك المركزي أن اجمالي سندات وتورق مقابل لمدة 3 شهور و6 شهور بحدود تقترب من 3 مليارات دينار مقابل 2.9 مليار.

