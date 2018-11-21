loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مليارا دينار ارتفاعاً في موجودات البنوك

عمر أبوالفتوح
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 21 نوفمبر 2018

ارتفعت موجودات بنك الكويت المركزي بنهاية شهر سبتمبر الماضي بحدود 800 مليون دينار بالغاً 10.5 مليارات دينار مقابل 9.7 مليارات نهاية يناير 2018.
وأوضح المركزي في نشرته الشهرية الصادرة عن شهر سبتمبر أن الحسابات الحكومية في جانب المطلوبات تراجعت من 1.75 مليار الى 1.62 مليار بنهاية سبتمبر.
وفي المقابل ارتفعت موجودات البنوك المحلية 2.2 مليار لتصل إلى 64.93 ملياراً مقابل 62.72 مليار دينار. وبلغت ودائع القطاع الخاص 34.5 مليار دينار مقابل 33.2 ملياراً. وأوضح البنك المركزي أن اجمالي سندات وتورق مقابل لمدة 3 شهور و6 شهور بحدود تقترب من 3 مليارات دينار مقابل 2.9 مليار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة