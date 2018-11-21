مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة أن شركة البترول الوطنية مستمرة في عدم تحقيق خطة التكرير من النفط الخام، حيث بلغت كمية التكرير الاجمالية 39.675.1 ألف طن، بنقص قدره 1.750.2 ألف طن بنسبة قدرها 4.2% مقارنة بكمية النفط الخام المخطط تكريرها.

وأضافت أن ذلك نتيجة لعدم تحقيق خطتي التكرير من النفط الخاخ بمصفاتي الأحمدي وعبد الله، حيث بلغت كمية التكرير الفعلية لهما 22.574 ألف طن و17.101.1 ألف طن بنقص قدره 1.444.9 ألف طن و305.3 ألف طن بنسبة قدرها 6% و1.8% مقارنة بكميتي النفط الخام المخطط تكريرهما واللتين بلغتا 24.018.9 ألف طن و17.406.4 ألف طن على التوالي.

وآشارت الى أن الشركة لم تحقق خطة الانتاج لبعض المنتجات ذات الربحية المرتفعة بمصفاتي الشركة وصلت نسبتها لبعض المنتجات 19.42%.

وقالت إن هناك زيادة في كميات الانتاج الفعلي عن كميات الانتاج المخططة للمنتجات التي يقل سعربيعها عن متوسط سعر شراء النفط الخام.

