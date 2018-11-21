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30 مليون دينار مزايدات مواقع استثمارية في «T4»

رانيا وهبه
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الأربعاء 21 نوفمبر 2018

علمت النهار أن الادارة العامة للطيران المدني قامت بتوقيع عقد مزايدة خاصة بتنفيذ وادارة واستثمار وصيانة المحلات التجارية في السوق الحرة بمبنى الركاب الجديد T4 في مطار الكويت الدولي مع شركة ذات السلاسل بقيمة اجمالية وقدرها (20750000 د. ك) لمدة (5) سنوات.
وكانت قد وقعت في وقت سابق أيضا بأنه تم توقيع عقد المزايدة رقم (4-2018/2019) بشأن ادارة واستثمار أعمال الأغذية والمشروبات مع شركة مجموعة ادام للخدمات الغذائية بمبلغ اجمالي وقدره 4.526.000 د. ك لمدة خمس سنوات، بالاضافة الى أنه تم توقيع مزايدة بشأن ادارة واستثمار اعمال الاغذية والمشروبات مع شركة محمد حمود الشايع بمبلغ اجمالي وقدره 3.615.000 د.ك لمدة خمس سنوات. 


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