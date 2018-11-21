مال وأعمال

علمت النهار أن الادارة العامة للطيران المدني قامت بتوقيع عقد مزايدة خاصة بتنفيذ وادارة واستثمار وصيانة المحلات التجارية في السوق الحرة بمبنى الركاب الجديد T4 في مطار الكويت الدولي مع شركة ذات السلاسل بقيمة اجمالية وقدرها (20750000 د. ك) لمدة (5) سنوات.

وكانت قد وقعت في وقت سابق أيضا بأنه تم توقيع عقد المزايدة رقم (4-2018/2019) بشأن ادارة واستثمار أعمال الأغذية والمشروبات مع شركة مجموعة ادام للخدمات الغذائية بمبلغ اجمالي وقدره 4.526.000 د. ك لمدة خمس سنوات، بالاضافة الى أنه تم توقيع مزايدة بشأن ادارة واستثمار اعمال الاغذية والمشروبات مع شركة محمد حمود الشايع بمبلغ اجمالي وقدره 3.615.000 د.ك لمدة خمس سنوات.

