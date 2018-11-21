مال وأعمال

شنغهاي - «كونا»: ينطلق غدا الخميس منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الاول في مدينة (شنغهاي) الصينية برعاية وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف وسط تطلعات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين وبحث الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين.

وسيقام المنتدى بتنظيم مشترك من وزارة المالية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وبمشاركة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتية على هامش افتتاح مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمدنية شنغهاي اليوم الأربعاء حيث يعد ثاني مكتب لها في جمهورية الصين بعد افتتاحها لمكتبها بالعاصمة بكين عام 2011.

وسيناقش المنتدى الذي يستمر يوما واحدا الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة الكويت والموزعة على القطاعات التالية وهي قطاع الإنشاءات النفطية والاسكان والبنى التحتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات.وسيسلط المنتدى الضوء على جاذبية السوق الكويتي في أوساط الاسواق الإقليمية والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وبيئة الاستثمارات الأجنبية في ظل التطورات الرقابية والتنظيمية في البلاد وانعكاس واثرها على الاقتصاد الكويتي.

ويزور (شنغهاي) حاليا وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى يترأسه وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ويضم سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات ومحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل والرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان فيصل المدلج. كما يضم الوفد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي وكبار المسؤولين بالهيئة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ومساعد المدير العام لتطوير الاعمال بهيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر محمد يعقوب.

ويضم الوفد ايضا نائب المدير العام لشؤون العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي ونائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خالد الكندري ونائب المدير العام للإدارات والبرامج المساندة بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. أماني البداح ورئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي.

