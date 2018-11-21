loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التجاري» نظم يوماً ترفيهياً لـ «لمتلازمة الداون»


نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري يوماً ترفيهياً لأطفال الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد جاء تنظيم هذا اليوم بالتعاون مع «أرت سبيس» وذلك في إطار حرص البنك على التواصل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورسم البهجة والابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على قلوبهم. وأوضحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع أن فكرة تنظيم هذا اليوم الترفيهي جاءت تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل وتكريساً لبرامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة للبنك والهادفة إلى مد يد العون والمساعدة لجميع فئات المجتمع، خصوصاً الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأخبار الخاصة

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة