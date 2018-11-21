مال وأعمال

نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري يوماً ترفيهياً لأطفال الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد جاء تنظيم هذا اليوم بالتعاون مع «أرت سبيس» وذلك في إطار حرص البنك على التواصل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ورسم البهجة والابتسامة على وجوههم، وإدخال الفرحة على قلوبهم. وأوضحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي - أماني الورع أن فكرة تنظيم هذا اليوم الترفيهي جاءت تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل وتكريساً لبرامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة للبنك والهادفة إلى مد يد العون والمساعدة لجميع فئات المجتمع، خصوصاً الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

