مال وأعمال

في إطار دعمه المتواصل للشباب الكويتي وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص ، احتفل بنك بوبيان ومعهد الدراسات المصرفية بتخريج مجموعتين من برنامج «تدريب الخريجين الكويتيين للعمل في القطاع المصرفي والمالي» والذي تم تنظيمه بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد ان «بنك بوبيان مستمر في خططه الاستراتيجية وبرامجه المميزة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في سبيل امداد القطاع المصرفي الكويتي بأفضل الكوادر الوطنية».

وأضاف ان هذا البرنامج التدريبي هو عبارة عن فرصة مميزة يمنحها بنك بوبيان وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وبرنامج إعادة الهيكلة تهدف إلى دعم وتدريب الكفاءات الوطنية في الوقت الذي تؤهلهم للحصول على وظيفة في بنك بوبيان الذي يعتبر الاكثر جذبا للشباب الكويتي.

وأوضح الحماد أن هذا المشروع والذي يهتم بشكل أساسي بتدريب وتوظيف الخريجين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم، ما هو إلا أحد المشاريع المهمة التي يدعمها وينفذها بنك بوبيان، والتي تُسهم في تدريب وتأهيل الكوادر الكويتية وتوظيف الخريجين منهم في القطاع الخاص.

واكد «نؤمن ان الاستثمار لا يجب ان يتركز فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها لكن يجب ان يمتد ذلك الى الاستثمار الأهم، وهو الاستثمار في العنصر البشري وزيادة خبرات ومهارات موظفينا الذين نضع على عاتقهم صناعة المستقبل وابتكار خدمات ومنتجات جديدة في بوبيان».

وشدد الحماد على ما سبق واكده مرارا من سعي البنك لتأكيد صورته كبنك شاب حديث مواكب للتطورات العالمية والاقليمية من خلال ادارته الكويتية الشابة.

وتقدم الحماد بالشكر الى مدير عام معهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي ونائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري.

