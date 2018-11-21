مال وأعمال

تَوَقَّعت دراسة جديدة أجرتها «مينا ريسيرتش بارتنرز» أن تصل الاستثمارات في شركات الفنتك الناشئة في منطقة الخليج إلى ملياري دولار خلال العقد القادم، وذلك مقارنة بـ 150 مليون دولار فقط التي تمّ استثمارها خلال العشرة سنوات الأخيرة، وقد صدرت الدراسة اليوم بالتزامن مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي يُعَدّ من الفعاليات الإقليمية الرئيسة التي تحتفي بريادة الأعمال وبقطاع الشركات الناشئة في دول الخليج.

هذا ومن المتوقّع أن تلعب دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية دوراً هاماً في تحفيز إمكانيات النمو في منطقة الخليج وفي بلورة وتشكيل قطاع الفنتك في المنطقة العربية. وتذكر دراسة «مينا ريسيرتش بارتنرز» أن هاتين البلدين ستكونان في صدارة التحوّل في قطاع الفنتك مدفوعين بعوامل عديدة، منها تبنّي القيادات العليا نهجًا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية وكذلك لأنّ هاتين الدولتين لديهما أعلى ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة وتمثّلان 45 في المئة من اقتصادات المنطقة العربية. بالإضافة إلى كل ذلك، يعزّز القطاع الخاص في البلدين أيضاً استثماراته في قطاع الفنتك.

صرّح أنطوني حبيقة، الرئيس التنفيذي في «مينا ريسيرتش بارتنرز»: «إن إقبال التمويل الخاص على قطاع الفنتك لازال غير كافٍ على الرغم من أنّنا شهدنا اكتمال بعض الصفقات في السنوات القليلة الماضية. ولدينا حالياً ثغرة في التمويل تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي من الاستثمارات الخاصة في شركات الفنتك الناشئة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى. وعند مقارنتها بمتوسط الاستثمار العالمي فإن ثغرة الاستثمار الخاص أكبر بكثير حيث تصل إلى 10 مليارات دولار أم. وخلال السنوات العشرة الأخيرة، لم تتجاوز الاستثمارات الخاصة في شركات الفنتك في منطقة الخليج 0.007 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي أقلّ بعشرة مرات من متوسط الاستثمار في الأسواق الناشئة والبالغ 0.07 في المئة لتلك الفترة وأقل بـ 43 مرة من المتوسط العالمي البالغ 0.3 في المئة».

وتُظهر دراسة «مينا ريسيرتش بارتنرز» أن 35 في المئة من مجمل الاستثمارات في شركات الفنتك الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنوات العشرة الأخيرة تمّت في عام 2017، أو ما يوازي 52.5 مليون دولار من الـ 150 مليون دولار التي استثمرت بين عامي 2008 و2018 تمّ استكمالها في العام الماضي. ويُتَوَقَّع أن يستمرّ هذا الزخم في السنوات القليلة القادمة ولكن بوتيرة أسرع بكثير. وهذا الزخم سيكون مدفوعاً بعدة عوامل، ليس أقلها المبادرات التي تعتمدها الحكومات الخليجية.

يوضح أنطوني حبيقة: «في حين أن 64 في المئة من الاستثمارات الخاصة خلال عام 2017 ذهبت إلى الشركات الناشئة في القطاعات التقليدية، إلا أن هناك اتجاهًا واضحًا نحو زيادة الاستثمارات في الشركات الرقمية باختلاف أنواعها: شركات التجارة الإلكترونية والفنتك والتكنولوجيا عموماً. والاستثمارات الخاصة في شركات الفنتك الناشئة تحديداً هي الآن في نفس مستوى شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الناشئة الأخرى، بمعدل 12 في المئة لكل منها من كامل الاستثمارات الخاصة خلال العام الماضي».

