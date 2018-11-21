مال وأعمال

اعلن بنك وربة - سحب السنبلة الثاني والأربعين امس الثلاثاء، هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الثاني والأربعين ، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فايز سالم عواد المطيري، سالم محمد عبد العالي العتيبي، عبد الناصر حمزة علي الزيد هليل سند هليل الحربي، وحمود عبدالله صالح الجروان.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص شهرية للفوز بجوائز نقدية طوال العام. ونظراً للإقبال الكبير الذي لاقاه هذا الحساب من قبل العملاء لما يؤمنّه من فرص كبيرة للربح، عمل بنك وربة على إضافة تطورات نوعية على حساب السنبلة لاقت استحسان العملاء، وتشمل التطورات التي تمت إضافتها إلى حساب السنبلة، زيادة عدد الرابحين عبر اضافة سحب أسبوعي بالاضافة الى السحب الشهري وذلك لإتاحة فرص أكبر للعملاء للفوز بجوائز مالية أسبوعية قيمة كل منها ألف دينار تذهب إلى 5 رابحين ويتم السحب عليها في يوم الخميس من كل أسبوع. بالإضافة الى ذلك، يستمر سحب السنبلة الشهري في بداية كل شهر على الجوائز الكبرى - بحضور وإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة - والتي يبلغ إجمالها 30 ألف دينار موزعة كالتالي على 4 رابحين: الجائزة الكبرى بقيمة 10 آلاف دينار ستكون من نصيب رابحين إثنين والجائزة الثانية بقيمة 5 آلاف دينار من نصيب رابحين اثنين أيضاً.

