مال وأعمال

أعلن «KIB» عن رعايته للمؤتمر السنوي الخامس والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، والذي سيقام تحت شعار «الكويت بشبابها» بمدينة دالاس الأميركية، خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الحالي، وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وبحضور مجموعة من الشخصيات البارزة وممثلي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والفنية. ومن المقرر أن يمثل «KIB» في المؤتمر الذي سيستمر لمدة 4 أيام، المدير العام لإدارة الاستثمار في البنك، جمال البراك، الذي سيشارك كمتحدث في إحدى الندوات الاقتصادية على هامش المؤتمر. وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن «KIB» يحرص في كل عام على تقديم رعايته لهذا المؤتمر الذي يجمع عدد من الطلاب الكويتيين تحت سقف واحد مع نخبة من الشخصيات العظيمة المتخصصة في عدة مجالات. مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي في إطار سعي البنك المتواصل لتعزيز المبادرات التعليمية والطلابية الرامية لإثراء تجربة الطلاب وتمكين جيل المستقبل من القادة. كما يسعدنا تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلبة الكويتيين الذين يدرسون في الكويت أو الخارج، للاستثمار في مستقبلهم ومستقبلنا في آن واحد». وأضاف ناجيا أن هذه الرعاية أصبحت عنصراً رئيسياً في برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك، مما يعكس التزامه الراسخ بتطوير الشباب ودعم المجتمع الطلابي المحلي. مؤكداً استمرار «KIB» في دعم الكثير من المبادرات التعليمية والأنشطة الطلابية، والذي ينبع من إيمانه القوي بأهمية دعم المواهب الكويتية الشابة وتشجيعهم على تحقيق طموحاتهم.

