مال وأعمال

لندن (رويترز): نزل اليورو من أعلى مستوى في أسبوعين متأثرة بموجة البيع في أسواق الأسهم الأوروبية والقلق بشأن البنوك الإيطالية. وفي وقت سابق، تسببت تصريحات حذرة أدلى بها مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي بخصوص آفاق الاقتصاد العالمي وبيانات أميركية ضعيفة وخسائر وول ستريت في هبوط الدولار ودعمت العملة الموحدة. غير أن اليورو تخلى عن مكاسبه مع تراجع الأسهم الأوروبية وهبوط أسهم البنوك الإيطالية لأقل مستوى في عامين وتجدد بيع السندات الإيطالية وسط مواجهة مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطط ميزانية روما.

