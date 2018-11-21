مال وأعمال

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح امس بمبناها، ابرو أزديمير عضو مجلس العلاقات الخارجية التركي (DEIK) والوفد المرافق لها، حيث ترأس اللقاء علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة. كما حضرت اللقاء عائشة كويتاك سفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت.

في بداية اللقاء، رحب الغانم بالضيوف مشيداً بالعلاقات الاقتصادية بين الكويت وجمهورية تركيا، والتي شهدت تقدماً ملحوظاً في السنوات الماضية، وأن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل الى نتائج ايجابية بين البلدين الصديقين.

كما أشار الغانم الى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والتركي، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية تركيا.

من جانبها، تقدمت أزديمير بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال واتاحة الفرصة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ثم أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة المهمة التي تترجم عمق العلاقات التجارية بين الكويت وجمهورية تركيا.

حيث أشادت بالعلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدة أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في شتى المجالات. كما دعت الشركات الكويتية لعمل شراكات استراتيجية مع نظرائهم الأتراك لتفتح آفاق اقتصادية جديدة بين البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء، أعربت أزديمير عن خالص امتنانها وتقديرها لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.

