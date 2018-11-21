مال وأعمال

تستضيف غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت يوم الإثنين المقبل وفــداً تجاريـاً مــن جمهـوريــة رومانيـا برئـاســة ميهاي دارابـان رئيـس غرفـة تجـارة وصنـاعة رومانيـا، وذلك في لقاء ستقيمه الغرفة للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع وفد جمهورية رومانيا بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين، حيث يضم الوفد في عضويته مجموعة من الأعضاء يمثلون القطاعات التالية: النفط والغاز، الطاقة المتجددة، البنية التحتية والاعمار، الزراعة والأمن الغذائي.

ودعت الغرفة الأعضاء للحضور والمشاركة في هذا اللقاء بكونه فرصة سانحة للاطلاع على منتجات وخدمات شركات رومانيا وعمل شراكات محتملة الأمر الذي يؤدي إلى فتح آفاق اقتصادية جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين الكويت وجمهورية رومانيا.

