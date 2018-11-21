مال وأعمال

عقدت اللجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الأعمال اجتماعها السنوي الثاني والعشرين في طوكيو حيث ترأس الجانب الكويتي طارق بدر سالم المطوع، وترأس الجانب الياباني هيروش ي سايتو، كما رعى الفعالية يوسف جاسم العبيد نائب محافظ بنك الكويت المركزي ، بحضور حسن محمد زمان سفير الكويت لدى اليابان، وقد ضم الوفد الكويتي المشارك أعضاء وممثلي الجهات الحكومية.

وقد ألقى طارق المطوع كلمة عبر فيها عن سعادته بعقد الاجتماع وكذلك شكره للجانب الياباني المتمثل بالسيد هيروشي سايتو على الجهود التي بذلت والترتيبات الممتازة لتنظيم الاجتماع السنوي الثاني والعشرين للجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الأعمال.

كما رحب بمشاركة مسؤولي الدولة رفيعي المستوى وأصحاب الأعمال من الجانبين، مشيرا إياه أن هذا الاجتماع يعقد بعد التصديق الرسمي على الاتفاق المتعلق بالتعاون التقني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان، واصفا بالإنجاز العظيم ويتوج الجهود المستمرة لهذه اللجنة لأكثر من عقدين ومعتبره الحدث الرئيسي الذي شهدته السنة الحالية 2018. وأضاف أن أهميته تكمن في اعداد اطار شامل وخريطة طريق لآفاق التعاون الحالية والمستقبلية في المجال التقني، حيث يولي الاتفاق تركيزا كبيرا لأنشطة تنمية الموارد البشرية ، مثل: -توفير التدريب التقني للمواطنين الكويتيين، إيفاد خبراء إلى دولة الكويت من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وكذلك إيفاد بعثات يابانية إلى الكويت لإجراء دراسات استقصائية للطبيعة الاقتصادية والاجتماعية مع نظرائه الكويتيين. ثم تطرق الى آخر التطورات التي حدثت في سياق التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين مشيرا الى التقرير الأولي لوزارة المالية الذي يفيد أن الفائض التجاري بين الكويت مع اليابان زاد عن الضعف ليصل إلى 71.800.000.000 ين ياباني (637.000.000 دولار).

ومن جانب آخر، أشار المطوع الى المبادرات التي اتخذتها حكومة الكويت في عام 2018 للترويج أسواقها الرأسمالية وتقديم تمويل متقدم.، حيث أجرت البورصة الكويتية وهيئة أسواق المال العديد من الإصلاحات مثل تجزئة الأسهم وفقا لرسملة السوق والسيولة في أبريل من هذا العام. وبدأت الكويت أيضا في إصدار بيانات الملكية الأجنبية للمصارف. وقد ساعدت هذه الإصلاحات في إدراج الكويت في أسواق السوق الناشئة في سبتمبر، وفي حزيران/يونيو من هذا العام وحسب المؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي الدولية (MSCI) أنه يتم النظر في إعادة تصنيف أسواق الكويت من الحدود إلى الوضع الناشئ في دورته السنوية استعراض الـ 2019.

وأكد المطوع أن هذه التطورات تساعد على رفع التدفقات الرأسمالية إلى الكويت، وزيادة السيولة، ووضعها على خريطة المستثمرين الأجانب. وفي هذا الشأن ، نتمنى ان يكون هناك تعاون بين هيئة أسواق المال الكويتية مع نظرائها في اليابان في مجالات تبادل الخبرات التقنية والمالية.

