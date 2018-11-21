مال وأعمال

أعلنت شركة «Visa» ان علامتها التجارية وتقنياتها للمدفوعات ستمتد لعالم كرة القدم في افريقيا هذا الصيف وذلك مع إعلانها رسميا عن شراكتها مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF) لرعاية بطولة كأس الأمم الافريقية توتال لعامي 2019 و2021.

وبموجب اتفاقية الرعاية، تصبح شركة المدفوعات العالمية العملاقة مزوداً حصرياً لخدمات المدفوعات في جميع المواقع التي ستقام فيها البطولتان في 2019 و2021، وخيار الدفع المفضل لشراء تذاكر البطولة سواء من خلال نوافذ بيع التذاكر أو عبر الإنترنت. وفي هذا السياق، قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF): «نظراً للفوائد الواضحة التي يعود بها الاستثمار في كرة القدم الإفريقية والشعبية الواسعة التي تحظى بها كرة القدم كرياضة مفضلة بين المشجعين على مستوى القارة بأسرها، يسعدنا الترحيب بشركة Visa كراع ٍ رسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال. ومن خلال هذه الشراكة مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم (CAF)، ستتمكن Visa من توسيع نطاق التواصل مع قاعدة المستهلكين واغتنام مزايا التعاون مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم كمنصة تسويق إبداعية. من جهته، قال أندرو توري الرئيس الإقليمي في Visa لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية على مستوى العالم، وبتعداد عشاقها الذي يقدر بنحو 4 مليارات نسمة.

