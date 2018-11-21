مال وأعمال

القاهرة (رويترز): قال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز إن العجز الكلي في موازنة بلاده تراجع إلى 1.9 في المئة في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو اثنين في المئة قبل عام.

وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 في المئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 في المئة في السنة السابقة.

وأضاف معيط «العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو اثنين في المئة قبل عام، ومقابل متوسط بلغ 2.3 في المئة خلال الثلاث سنوات الماضية.