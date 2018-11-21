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هبوط الأسهم الأوروبية


لندن (رويترز): تراجعت الأسهم الأوروبية جراء حالة من القلق بشأن شركات التكنولوجيا بعد هبوط أسهم أبل في وول ستريت عقب تقرير ذكر أن شركة التكنولوجيا العملاقة تخفض إنتاجها من تليفونها آيفون الجديد ما أضعف الإقبال على أسهم القطاع العالمية. ونزل مؤشر القطاع 1.7 في المئة ليسجل أقل مستوى منذ 28 فبراير 2017 مع تضرر أسهم الشركات التي تورد الرقائق لأبل. وكانت أسهم موردي أبل من بين الأسوأ أداء، مع انخفاض سهم إس.تي ميكروالكترونيكس ثلاثة في المئة وإنفنيون ثلاثة في المئة ونزل سهم إيه.إم.إس بالنسبة ذاتها.
وفقد القطاع عرشه كأفضل القطاعات أداء في أوروبا وهو متراجع ثمانية في المئة منذ بداية العام متخلفا عن قطاعات من بينها النفط والرعايةالصحية.


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