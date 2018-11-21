النفط و الغاز

قال خبير الشؤون النفطية محمد الشطي أن ضعف اسعار النفط يعكس حاله اختلال ميزان السوق من خلال زيادة المعروض مع ارتفاع الانتاج من قبل المنتجين في تحرك يهدف تهدئه مخاوف الاسواق بعد اعلان الولايات المتحدة الامريكية فرض عقوبات على ايران، ولكن العقوبات لم ترق الي ان تصل الي مستويات لا يستطيع السوق تغطية النقص خصوصا في ظل ضمان الجانب الاميركي فتره سماح للمستوردين الرئيسين للنفط الإيراني.

وأضاف أن هناك مؤشرات على أن اسعار النفط قد تشهد ارتفاعا في ظل تحركات يرصدها السوق حول عزم المنتجين خفض الانتاج بمقدار 1- 1.5 مليون برميل يوميا قد ينتج عنها اجتماع الاوبك في شهر ديسمبر 2018 كما ان خفض في قيمة صرف الدولار تساعد أيضا في دعم اسعار النفط.

ولذلك فان أنظار المراقبين خلال الأسابيع القادمة تتجه نحو تصريحات المنتجين الكبار خصوصا المملكة العربية السعودية وروسيا وباقي الوزراء حول وضع تصورات تساعد السوق على فهم ما يمكن ان ينتج عنه اجتماع اوبك في شهر ديسمبر وما يمكن ان يعني ذلك لاستقرار الاسواق والاسعار.

وتبرز اهميه الحديث عن خفض في تسجيل انتاج عدد من المنتجين للنفط مستويات عاليه وتعافي انتاج دول اخرى والتي كان الانتاج يعاني فيها بسبب ظروف جيوسياسية غير مستقره.

كما يهتم السوق بتوقعات تنامي الاقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط في ظل اجواء ما يعرف بحرب تجاريه بين الأقطاب في العالم ينتج عنها وضع عراقيل امام حريه التجارة ويضع قيود على الاستهلال ولا يساعد في الخروج من اختلال الاسواق ويمثل ضغوط على اسعار النفط

في ظل هذه الظروف فان نفط خام الاشارة برنت ممكن ان يتحرك ضمن نطاق 60 - 75 دولاراً للبرميل مع كلا طرفي النطاق يتحدد وفق حالة السوق النفطية.

