النفط و الغاز

أصدرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) دراسة حديثة حول التطورات الراهنة في قطاع النفط والغاز الطبيعي تبين فيها ان ما يقارب 30 في المئة من اكتشافات النفط والغاز العالمية خلال السنوات الخمس الماضية تحققت في دول جنوب الصحراء في القارة الافريقية.

وأكد الأمين العام لـ (اوابك) عباس النقي لـ (كونا) ان القارة الأفريقية عموما والدول الأفريقية جنوب الصحراء تكتسب أهمية خاصة لما تمتلكه من إمكانيات محتملة لتطوير قطاع الطاقة فيها.

وأفاد بان الاكتشافات الأخيرة تعكس الاقبال العالمي المتزايد على موارد تلك المنطقة «وقد بدأت دول شرق أفريقيا الواقعة ضمن جنوب الصحراء في وضع تشريعات خاصة بالصناعات الهيدروكربونية في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة انها تتمتع بميزة نسبية وهي قربها من الأسواق الأسيوية».

وأوضح ان الدراسة تهدف الى استعراض وتحليل صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي في الدول الأفريقية والمؤشرات المرتبطة بها والتي تتمثل في الاحتياطيات والإنتاج والاستهلاك والتجارة كما تتناول الآفاق المستقبلية لصناعة النفط الخام والغاز الطبيعي في الدول الأفريقية وتستعرض الانعكاسات المحتملة على أسواق الطاقة العالمية وعلى الدول الأعضاء في منظمة اوابك.

يذكر أن الدراسة بينت ان حجم الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في القارة الأفريقية ككل تضاعف بما فيها الدول العربية من 53?4 مليار برميل في نهاية عام 1980 إلى 128 مليار برميل في نهاية عام 2016 أي بمعدل 2?5 في المئة سنويا خلال الفترة 1980-2016 في حين تراجعت حصة القارة الأفريقية في إجمالي الاحتياطيات العالمية من 7?8 في المئة في عام 1980 إلى 7?5 في المئة في عام 2016.

وأشارت الدراسة الى ان الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في القارة الأفريقية ككل ارتفعت بمعدل 2?4 في المئة سنويا خلال الفترة 1980-2016 حيث تضاعفت من 6 تريليونات متر مكعب في نهاية عام 1980 إلى 14?3 تريليون متر مكعب في نهاية عام 2016 «ومع ذلك فقد تراجعت حصة القارة الأفريقية في الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي من 8?4 في المئة في عام 1980 إلى 7?6 في المئة في عام 2016.

وقالت ان إجمالي استهلاك الطاقة شهد ارتفاعا في القارة الأفريقية بمعدل 3?1 في المئة سنويا خلال الفترة 1980-2016 بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 1?9 في المئة وازداد استهلاك الطاقة في القارة الأفريقية من 2?9 مليون برميل مكافئ نفط يوميا في عام 1980 إلى 8?8 ملايين في عام 2016 بذلك ارتفعت حصة القارة الأفريقية في إجمالي استهلاك الطاقة في العالم من 2?2 في المئة إلى 3?3 في المئة.

