النفط و الغاز

أوسلو- «رويترز»: قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط تدخل في فترة غير مسبوقة من الضبابية بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وقال بيرول لمؤتمر تنظمه إكينور النرويجية «ندخل فترة غير مسبوقة من الضبابية في أسواق النفط... لذلك من المهم للغاية أن تكون النرويج موردا للنفط والغاز يمكن التعويل عليه».

قال فاتح بيرول إن الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة من العقوبات على إيران قدمت بعض الدعم لأسواق النفط، لكن الاقتصاد العالمي لا يزال هشا للغاية.

وقال بيرول على هامش مؤتمر للطاقة «قرار الولايات المتحدة بشأن الإعفاءات من العقوبات الإيرانية فاجأ بعض اللاعبين في السوق، وكنتيجة، نرى اليوم أن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة وأن السعر انخفض بواقع 20 دولارا».

وتابع بيرول مكررا دعوة المنتجين الرئيسين للتحلي «بالحس السليم» في اجتماعهم المقرر في ديسمبر «لكن الاقتصاد العالمي لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية، وبسبب زيادة الإنتاج، لم يتبق سوى فائض عالمي محدود للغاية من الطاقة الإنتاجية، في عالم يزداد خطورة».

