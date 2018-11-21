النفط و الغاز

سنغافورة- «رويترز»: فقدت أسواق النفط الزخم مع تدهور الآفاق الاقتصادية وارتفاع الإنتاج الأميركي ما طغى على تأثير التخفيضات المتوقعة في إمدادات منظمة أوبك. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 66.43 دولاراً للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو ما يوازي 0.5 في المئة عن سعر آخر إغلاق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 56.97 دولاراً للبرميل، بانخفاض 23 سنتا أو 0.4 في المئة عن آخر تسوية. وجاءت الانخفاضات عقب زيادات في الأسعار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت أسعار النفط نحو الربع من المستويات المرتفعة الأخيرة التي سجلتها في أوائل أكتوبر نتيجة زيادة الإمدادات لاسيما من الولايات المتحدة.

